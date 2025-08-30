“Fueron ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición”: El Rancherito se pronunció tras la muerte de sus dueños

La reconocida cadena de restaurantes El Rancherito se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de sus fundadores y socios, Jorge A. Jaramillo y Ruth Alzate, por lo que dejaron un vacío en la gastronomía y la cultura equina.
La pareja perdió la vida en un lamentable accidente automovilístico ocurrido en Puerto Araujo, Santander, precisamente en la vía que comunica a la ciudad de Bucaramanga con Puerto Berrío. Un suceso ocurrido en la mañana de este sábado, que conmocionó a la familia de la empresa y a todos quienes los conocieron.
Le puede interesar: “Presidente, cambie de jíbaro”: la respuesta de Juan Diego Gómez a Petro por vincularlo con abogado capturado en Medellín
El restaurante, un ícono de la gastronomía tradicional antioqueña y colombiana, emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente la partida de sus pilares en la historia de su crecimiento.