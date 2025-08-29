Edson Velandia y otros artistas colombianos boicotean Spotify

La música rasca ya no hace parte de Spotify, así lo anunció Edson Velandia, creador del género.

“Gente, oficialmente la música rasca ya no hace parte de los catálogos de Spotify. Velandia y la Tigra ya no tiene perfil, y aunque aún aparecen algunas colaboraciones con otras disqueras, los seis álbumes ya no aparecen en Spotify”, dijo Edson, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Él no fue el único que bajó su música de la plataforma: también lo hicieron Adriana Lizcano y la Batucada Guaricha, Henry Nicolás y Miguel Durán.

La decisión tiene que ver con la noticia de las inversiones millonarias que el fundador de la plataforma, Daniel Ek, ha hecho en la empresa de tecnología militar alemana Helsing a través de Prime Materia, la compañía de inversión que Ek fundó en 2020 al lado de Shakil Khan, uno de los primeros inversores de Spotify.

En 2021, realizaron la primera inversión significativa en Helsing. Este año invirtieron 600 millones de euros más.

“La inversión inicial de Ek en Helsing desencadenó una reacción negativa contra Spotify, (...) Sin embargo, afirmó no estar preocupado por la posible amenaza de otro boicot. Estoy seguro de que la gente lo criticará, y eso está bien. Personalmente, no me preocupa. ‘Me centro más en hacer lo que creo correcto y estoy totalmente convencido de que esto es lo correcto para Europa’”, dijo Ek al Financial Times.

Para Velandia, lo correcto es retirar su música de la plataforma, no poner ni un centavo para inversión en armamento, para nada que tenga que ver con la guerra. Parece un gesto pequeño, insignificante, pero no lo es.