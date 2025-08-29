Building Happiness 2025: estas son las empresas más felices para trabajar en Colombia

La felicidad en el trabajo dejó de ser un intangible y hoy se mide con la misma rigurosidad que la productividad o la rentabilidad. Así lo demuestra el ranking Building Happiness 2025 by Buk, que certifica a las organizaciones más felices para trabajar en Colombia a partir de datos reales de sus colaboradores. En esta edición participaron más de 280 empresas de diferentes sectores, que fueron evaluadas en cuatro pilares: bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. El resultado: un listado que se consolida como referente para el mercado laboral y que fortalece la marca empleadora de las compañías que logran este reconocimiento. Le puede interesar: Estas son las 10 profesiones con peor salario tras graduarse, según estudios

Ceiba Tecnología lidera el ranking Building Happiness 2025

En la categoría de grandes empresas, el primer lugar fue para Ceiba Tecnología, compañía especializada en desarrollo de software a la medida y transformación digital. Le siguieron Comfenalco Valle, caja de compensación familiar del Valle del Cauca, y Personal Soft, dedicada a soluciones tecnológicas. En la categoría de medianas empresas, el liderazgo fue para Fastco Colombia, enfocada en contact center y experiencia del cliente, seguida por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Sii Group Colombia. Por su parte, entre las pequeñas empresas se destacó Avalcrear Soluciones Jurídicas, que ofrece informes de gestión personalizados. En segundo y tercer lugar estuvieron Digital Content, del sector salud, y EmServicios. Desde 2024, las compañías que alcanzan un Net Happiness Score (NHS) Global superior al 70% y cumplen con los índices de representatividad obtienen la Certificación Building Happiness, un sello que reconoce a las organizaciones como lugares de trabajo felices. Además de visibilidad y reputación en el mercado laboral, esta certificación ayuda a atraer y retener talento en un contexto cada vez más competitivo. También se convierte en una herramienta de gestión interna, al permitir identificar brechas, definir planes de acción y consolidar culturas laborales más humanas y sostenibles. Según Gabriela Durán, country manager de Buk, “cuando las personas se sienten valoradas y escuchadas, las organizaciones no solo crecen, trascienden. La felicidad organizacional hoy es tan medible como la productividad, y determina el rumbo de las empresas”. Lea más: Escasez global de talento TI: 76% de las empresas no encuentra perfiles calificados

Top 10 de empresas más felices en Colombia 2025

Más de 280 compañías participaron en el ranking que mide la felicidad organizacional en Colombia. FOTO: CORTESÍA

Grandes empresas

- Ceiba Tecnología. - Comfenalco Valle. - Personal Soft. - Comfenalco Antioquia. - Fincomercio. - AFFI – SPA. - Wood Engineering & Consultancy. - Page Interim Colombia. - MCT SAS. - La Receta y Cía SAS.

Medianas empresas

- Fastco Colombia. - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. - Sii Group Colombia. - Parque Arauco Colombia. - Kal Tire Mining. - Bayport Colombia. - Satrack SAS. - Alberto Álvarez S. - Elevate Business Colombia. - Bitwan Comunicaciones.

Pequeñas empresas

- Avalcrear Soluciones Jurídicas. - Digital Content. - EmServicios. - Aplus Comercializadora. - Hanna Instruments. - Mega Lifesciences Colombia. - Gramalote Colombia. - Fracttal Colombia. - SmartPR. - Apprecio Colombia.

El valor de la felicidad organizacional