Building Happiness 2025: estas son las empresas más felices para trabajar en Colombia

La felicidad en el trabajo dejó de ser un intangible y hoy se mide con la misma rigurosidad que la productividad o la rentabilidad. Así lo demuestra el ranking Building Happiness 2025 by Buk, que certifica a las organizaciones más felices para trabajar en Colombia a partir de datos reales de sus colaboradores.
En esta edición participaron más de 280 empresas de diferentes sectores, que fueron evaluadas en cuatro pilares: bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. El resultado: un listado que se consolida como referente para el mercado laboral y que fortalece la marca empleadora de las compañías que logran este reconocimiento.
