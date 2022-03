Sin filtro: “Cobarde, corderito mancebo (...) pendejo, mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental pa’ vender un documental”, le canta Residente directamente a J Balvin en la Music Sessions #49 de Bizarrap, un DJ y productor argentino que graba directos para su canal de Youtube, lo que le ha valido el reconocimiento de la escena urbana.

La canción de Residente dura 8 minutos y 32 segundos y se divide en tres capítulos: En un lugar de la mancha, Mis armas son mis letras y El caballero de los espejos —en las dos primeras partes hay una clara alusión a J Balvin, pero en la tercera es directa— y desde que fue lanzada contabiliza, en promedio, un millón de visualizaciones por hora.

La duración del tema no es poca cosa, Residente quiere demostrar que a la hora de escribir rimas no tiene parangón, ya lo ha hecho en contra de otros raperos, a quienes ha aniquilado con el peso de sus líneas. Se trata de la perpetua lucha de los palabreros, de los juglares.

¿Estrategia?

No solo Bizarrap ha visto grandes números de visualizaciones en su canal. Residente ha sido tendencia en redes sociales desde que se lanzó la canción en la tarde del jueves y J Balvin lanzó justo el viernes su diseño para la lata de cerveza Miller Lite.

Santiago Cembrano, antropólogo y periodista de hip hop, cuenta que estas “tiraderas” entre artistas tienen mucha historia (ver más abajo la historia de las tiraderas) y una trascendencia importante en el mercadeo. Pasó por ejemplo con el rapero 50 Cent, quien antes de sacar su primer disco se dedicó a tirarles a muchos de los principales raperos del momento.

Si le respondían ganaba notoriedad, si lo ignoraban, por lo menos armaba caos. “Aumenta la visibilidad y hoy, bueno, la gente está hablando de Residente mucho más que ayer”, dice Cembrano. Ahora bien, Residente no es un desconocido, y cada uno de los protagonistas ha aprovechado el viejo eslogan de las agencias: no hay publicidad mala, todo sirve.

¿Qué más hay?

En esta historia hay desde cabos sueltos hasta silencios. Todo comenzó hace seis meses cuando J Balvin le pidió a sus colegas reguetoneros boicotear la ceremonia de los Latin Grammy porque consideraba poca presencia del género urbano, y ahí el puertorriqueño, exintegrante de Calle 13, René Pérez Joglar, más conocido como Residente, le respondió (ver más abajo el paso a paso de esta pelea).

A esta historia le falta una parte que se desconoce. Aunque se supone que el detonante fueron esas declaraciones, a voz baja se dice que la rencilla entre ambos comenzó antes, no se sabe con precisión por qué. Se intuye que es algo comercial.

Desde lo de los Latin Grammy la “tiradera” va más del lado del boricua que primero se pronunciaba en videos contra Balvin y ahora lo hizo con una canción. Esto no es un toma y dame como sucede habitualmente en el mundo del rap norteamericano. Residente habla y canta y J Balvin, claramente, no quiere responder ni involucrarse: “Yo creo que René quisiera que J Balvin le respondiera, pero dudo que pase, no es para nada su campo”, detalla Cembrano. Ya las otras “tiraderas” de Residente han demostrado que no tiene rival.

EL COLOMBIANO conoció, a través del equipo de trabajo del paisa, que efectivamente J Balvin no responderá y mucho menos en momentos como este en los que su atención está orientada a la recuperación de la salud de su madre, afectada por covid-19 desde hace dos semanas.

Reacciones

En la polémica ya intervinieron otros artistas, como Ricardo Montaner, que en un hilo en Twitter dijo que lo que estaba haciendo Residente era “un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”.

Goyo, de Chocquibtown, replicó varias de las frases de René en la canción, entre ellas, “Delirio de grandeza y poca destreza”, mientras que Sebastián Yatra, sin mencionar a los artistas, escribió: “No generar más violencia”.

Alejandro Sanz también comentó: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”.

La “tiradera” de Residente alcanzó su punto más alto con esta canción. La historia, por ahora, será un monólogo de René y seguirá generando ruido, suscitará opiniones (a favor o en contra) para cada uno de los bandos, generará likes, será tema de conversación y moverá la billetera de más de uno.