Conmoción en EE. UU.: madre habría asesinado a su esposo con cáncer terminal y a sus hijos de 6 y 8 años

La conmoción se apoderó de una pequeña comunidad de New Hampshire, precisamente en el pueblo de Madbury, al norte de Estados Unidos, luego de que una familia, aparentemente normal, fue encontrada sin vida en su hogar, en un acto que las autoridades calificaron como un homicidio-suicidio.
La policía local confirmó que Emily Long, una madre de 34 años, al parecer disparó y mató a su esposo, Ryan Long, y a sus dos hijos, Parker Long, de 8 años, y el pequeño Ryan Long, de 6, antes de quitarse la vida.
Le puede interesar: Liberaron a Kilmar Ábrego, el migrante deportado por error a El Salvador y que luego fue detenido tras su regreso a EE. UU.