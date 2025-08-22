x

Conmoción en EE. UU.: madre habría asesinado a su esposo con cáncer terminal y a sus hijos de 6 y 8 años

Las autoridades presumen que, ante una decisión desesperada, la mujer habría disparado indiscriminadamente contra el resto de su familia. Una menor de tres años fue la única sobreviviente en medio de la investigación.

    La familia vivía en una localidad rural de menos de 2.000 habitantes en New Hampshire, Estados Unidos, y según los vecinos, la tenían una vida común y corriente. FOTO: Redes sociales
El Colombiano
22 de agosto de 2025
bookmark

La conmoción se apoderó de una pequeña comunidad de New Hampshire, precisamente en el pueblo de Madbury, al norte de Estados Unidos, luego de que una familia, aparentemente normal, fue encontrada sin vida en su hogar, en un acto que las autoridades calificaron como un homicidio-suicidio.

La policía local confirmó que Emily Long, una madre de 34 años, al parecer disparó y mató a su esposo, Ryan Long, y a sus dos hijos, Parker Long, de 8 años, y el pequeño Ryan Long, de 6, antes de quitarse la vida.

¿Un acto de desesperación? Así avanza la investigación

El fatal desenlace ocurrió durante el pasado lunes. Las autoridades, que aún están investigan el móvil de la tragedia, declararon que los cuerpos de la familia fueron encontrados dentro de su residencia.

El esposo de Emily, de 48 años, murió a causa de múltiples disparos, mientras que sus dos hijos recibieron un solo disparo cada uno. Pero el tercer niño de la pareja, un bebé, fue hallado ileso en la casa.

Aunque las autoridades pidieron cautela y evitan la especulación sobre el motivo del crimen, un factor salió a la luz: el diagnóstico de cáncer cerebral que había recibido Ryan Long.

Según el periódico New Hampshire Union Leader, la propia Emily había publicado sobre la enfermedad de su esposo en su cuenta personal de TikTok, la cual se volvió privada después de los hechos. Al parecer, se trataba de un cáncer cerebral terminal.

A pesar de que varios testigos informaron a los investigadores sobre los problemas de salud de Ryan Long, la fiscalía ha sido enfática en evitar las conclusiones precipitadas sobre las razones del ataque.

A través de un comunicado de prensa, la oficina del fiscal general de New Hampshire advirtió que “se debe evitar especular que este evento fue causado por una sola razón o factor estresante”.

Conmoción en la comunidad

La noticia sacudió a la comunidad, especialmente a los colegas y amigos de la familia. Ryan Long, quien era psicólogo escolar en la Escuela Intermedia Oyster River, era una figura muy respetada en el distrito.

El superintendente, Robert Shaps, expresó su profundo dolor al declarar que el distrito está “consternado por la trágica pérdida de cuatro miembros de la comunidad”. Además, extendió sus “más sinceras condolencias a todos aquellos afectados durante este momento increíblemente difícil”.

Emily Long también tenía su lugar en la comunidad, pues trabajaba en la cadena de restaurantes local Wing-itz. El establecimiento, a través de su página de Facebook, emitió un emotivo mensaje en el que lamentaron profundamente la pérdida.

“Nuestros corazones y oraciones acompañan a la familia de Emily Long en este momento increíblemente difícil. Estamos profundamente consternados por su pérdida. De parte de todos, enviamos nuestras más sinceras condolencias”, decía el mensaje.

A medida que la investigación avanza, los detalles de este trágico evento siguen revelándose, dejando a la comunidad entera buscando respuestas y tratando de comprender el dolor que pudo llevar a una madre a tomar una decisión tan desgarradora.

