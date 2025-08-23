DIM y Halam Loboa: un nuevo capítulo en la búsqueda de la victoria en Liga

Pocos lo esperaban. En las cuentas de nadie estaba que el reemplazo de Homer Martínez, gran figura del DIM en el primer semestre del 2025, fuera un juvenil que llegó, en agosto del año pasado, a la cantera del cuadro rojo y debutó como profesional en mayo, durante un encuentro frente a Bucaramanga.
Sin embargo, el volante caucano Halam Loboa, quien el día de su “inicio” en el balompié profesional salió con un corte de cabello particular que hicieron sus compañeros en el camerino, cuando se confirmó su presencia entre los convocados, se ganó el puesto con decoro.