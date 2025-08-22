Capturaron a “Mono Luis”, el hermano de alias Iván Mordisco

La operación Medusa XII, adelantada por la Policía, entregó este viernes uno de los golpes más importantes de las autoridades de los últimos meses: la captura de Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis. Lea aquí: ¡Doloroso! Así fue el temible ataque de las disidencias que dejó 6 muertos y 71 heridos frente a base aérea en Cali El hombre, que las autoridades detuvieron en la vereda Curiche, municipio de El Peñón, en Cundinamarca, es el hermano y principal operador de confianza de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia a través de su cuenta de X compartiendo un video del operativo en el que dieron con su paradero.

Vera, de acuerdo con la Policía, tenía 11 años de trayectoria criminal. Se venía desempeñando como integrante de la red de apoyo a estructuras residuales de las disidencias de ‘Mordisco’, “consolidando redes de narcotráfico, finanzas ilícitas y logística en el sur del país”. Siga leyendo: Las cinco medidas extraordinarias de seguridad en Cali tras atentado con camión bomba en la base aérea “Es señalado como administrador de los recursos ilícitos provenientes del narcotráfico, secuestro y extorsión, canalizados directamente para fortalecer la estructura de su hermano”, informó la Policía.