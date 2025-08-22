Capturaron a “Mono Luis”, el hermano de alias Iván Mordisco

La operación Medusa XII, adelantada por la Policía, entregó este viernes uno de los golpes más importantes de las autoridades de los últimos meses: la captura de Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis.
Lea aquí: ¡Doloroso! Así fue el temible ataque de las disidencias que dejó 6 muertos y 71 heridos frente a base aérea en Cali
El hombre, que las autoridades detuvieron en la vereda Curiche, municipio de El Peñón, en Cundinamarca, es el hermano y principal operador de confianza de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.