Más de 80 conciertos gratuitos habrá esta semana en Medellín: así será el Festival Pianissimo

Desde este jueves y durante cinco días, en la Ciudadela Universitaria de la Universidad de Antioquia el piano no dejará de sonar. Esta semana comienza la duodécima edición del Festival Pianissimo, el evento que reúne a artistas, profesores, estudiantes y aficionados alrededor de este instrumento que tiene más de tres siglos de historia.
Le puede interesar: Expertos del mundo se reúnen en Medellín para hablar de músicas populares urbanas
En esta ocasión, el evento contará con más de 80 recitales, clases maestras y conferencias de pianistas nacionales e internacionales. Serán alrededor de 750 intérpretes los que estarán en los diferentes escenarios del festival, presentando diferentes repertorios en los que el protagonista es el piano.
La reconocida pianista Ana María Orduz, directora de la Fundación Pianissimo, le contó a EL COLOMBIANO que, desde su origen, el propósito de este evento ha sido que los artistas de la ciudad y del país puedan conocerse y reconocerse, a la par de promover un espacio de aprendizaje y de inspiración para aquellos que apenas se están acercando al instrumento. “Por eso todos los formatos del festival son tipo recital: para que el público conozca repertorios nuevos, aprenda a disfrutar la experiencia de asistir a un concierto y, al mismo tiempo, para que los profesores nos nutriéramos, nos fortaleciéramos y ampliáramos nuestro propio repertorio. En el fondo, el Festival Pianísimo es una plataforma de formación y encuentro que surge como respuesta a las necesidades que observamos en el medio local”, explica la también profesora de la Universidad de Antioquia.