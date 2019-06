Prince tiene un nuevo disco, se llama Originals

Aún después de la muerte, Prince y su música siguen presentes. Este viernes, en el que habría sido su cumpleaños número 61, la plataforma de streaming Tidal publicó un álbum con 14 canciones inéditas. Se llama Originals.

Aunque en total son 15 canciones las que componen el disco, porque entre ese listado también figura la versión original de una de sus temas más recordados: Nothing Compares 2 U, que también interpretó Sinéad O’Connor en 1989.

El artista falleció en abril de 2016 y aunque ya se había publicado un álbum compilatorio de su música, Originals contará con canciones como Jungle Love, Baby you’re a trip y Sex shooter, algunas con la interpretación de otros artistas que fueron muy cercanos a el en la década de los ochenta.

Algunos de los títulos que se conocen del álbum son Manic Monday, Make-Up, The Glamorous Life, Holly Rock y Love.... Thy Will Be Done. Todas ellas con una nostalgia ochentera que muy probablemente lo traslade a esos años.

El músico también fue actor y recibió 7 Premios Grammy, incluyendo uno para la banda sonora de la película Purple Rain. Durante su carrera obtuvo 38 nominaciones a esos mismos galardones.

Puede leer: De reyes y divas: esos que mueven el pop

Las canciones que hacen parte de la producción fueron escogidas por Jay-Z y Troy Carter. Los suscriptores de Tidal podrán escuchar los temas en calidad Master “como él quería que sonaran”, según señaló la plataforma en un comunicado.

Aunque por ahora solo se puede escuchar allí, el disco estará disponible desde el próximo 21 de junio en CD, descarga y streaming.

Lea también: Universal prepara película con canciones de Prince