A las 10:00 de la noche el mensaje en la cuenta oficial de la banda Foo Fighters en Twitter e Instagram entregó la trágica noticia: “La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins”.

Los mensajes de los fanáticos no se hicieron esperar y entre sorprendidos y abatidos no daban crédito a la noticia, la mayoría respondió a ese mensaje con un “QUE” en mayúscula o preguntando si era una broma.

A medida que pasaron los minutos y cuando se confirmó el deceso por parte de los organizadores del Estéreo Picnic, festival en el que se iban a presentar este viernes, los mensajes de condolencia llegaron de todas las latitudes.

Sus colegas también reaccionaron ante la noticia. Uno de los primeros fue el músico Tom Morello, integrante de Prophets of Rage, Rage Against the Machine y exguitarrista de los rockeros Audioslave.

“Dios te bendiga, Taylor Hawkins. Amé tu espíritu y tu imparable poder rockero. Descansa en paz amigo mío”, dice su mensaje.