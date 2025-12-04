Rosalía anuncia concierto en Colombia: ¿dónde y cuándo será?

Colombia será uno de los países que la cantante española visitará en su LUX Tour 2026. Este jueves, Rosalía reveló las fechas de su tercera gira mundial, que iniciará en marzo en Francia y visitará varios países de Latinoamérica entre julio y septiembre. En total, la artista realizará 42 conciertos.

El nuevo tour de Rosalía es para promocionar su cuarto álbum de estudio, LUX, el cual fue estrenado en noviembre de 2025. Desde su lanzamiento –e incluso antes–, el disco ha impactado debido al proceso creativo realizado por la artista: incluye canciones en 13 idiomas diferentes, tiene referencias literarias y religiosas, y colaboraciones con artistas de diferentes géneros como la London Symphony Orchestra, Björk, Estrella Morente, entre otros.

Por eso, el éxito de LUX fue prácticamente inmediato: debutó en la posición de la lista Global Top Albums de Spotify, convirtiendo al disco en el lanzamiento más escuchado de una artista de habla hispana en plataformas de streaming.

LUX Tour 2026 iniciará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y en Europa estará hasta mayo. De ahí pasará a Estados Unidos y justamente Colombia será la primera parada de Rosalía en Latinoamérica. El concierto de la cantante española en el país será el 16 de julio de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.