España extraditó a Perú al hombre que inspiró La Casa de Papel, acusado de narcotráfico internacional

El hombre que inspiró la serie. La casa de papel fue extraditado a Perú desde España luego de ser acusado de tráfico ilícito de drogas agravado en ese país. Se trata de José Juan Martínez Gómez, apodado “El Rubio”, cuyo caso se remonta a 2008, cuando la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú (Dirandro) le habría encontrado 10,5 kg de cocaína en dos maletas en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

La droga estaba camuflada entre turrones, café y otros productos en el mismo equipaje con destino a Italia , que presuntamente estaba registrada a nombre de Martínez Gómez, según revelaron los investigadores peruanos. Sin embargo, la defensa sostiene que la maleta no era del hombre y que él “nunca ha estado en Perú”, pues durante el período en que ocurrieron los hechos “se encontró cumpliendo una pena en Francia”.

“El Rubio” finalmente fue extraditado a Lima este viernes y escoltado por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por lo que está retenido en una prisión a la espera de ser procesado. De ser declarado culpable, podría enfrentar entre 15 y 25 años de prisión, según la ley peruana.