Rosalía, Lady Gaga y Bad Bunny derrocaron a Beyoncé y a Taylor Swirf en la lista de Rolling Stone

El medio especializado en música publicó su listado anual de los mejores discos. Conozca el top 3, la valoración de la crítica especializada a los álbumes latinos y por qué esta selección generó debate en la industria.

  Lux, Debí tirar más fotos y Mayhem fueron escogidos por los críticos de la Rolling Stone para ocupar la cima de los mejor de 2025. Fotos: Cortesía.
    Lux, Debí tirar más fotos y Mayhem fueron escogidos por los críticos de la Rolling Stone para ocupar la cima de los mejor de 2025. Fotos: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
03 de diciembre de 2025
bookmark

Comenzamos la época en la que los diarios y las revistas publican las listas de lo más celebrado del año. La revista Rolling Stone le entregó a sus audiencias los discos que dejaron huella, al menor para un grupo de sus colaboradores. La lista la encabeza Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos, el trabajo que llevó al boricua a otro nivel de celebridad. En el segundo puesto aparece Mayhem, de Lady Gaga, una de las diosas del pop, que sabe reciclarse cada cierto tiempo. Y el bronce le correspondió a Lux, el casi recién estrenado disco de Rosalía. Muchos lectores y comentaristas señalaron su asombro de que en los diez primeros puestos de la lista no aparezca The Life of a Showgirl, de la multimillonaria Taylor Swift.

Comencemos de abajo hacia arriba. Publicado el 7 de noviembre, Lux es el cuarto álbum de estudio de Rosalía. “Lux suena como ninguna otra en la música actual. Su irreverencia es lo que hace que el álbum sea tan impactante: bebe de los grandes, pero se inclina por Mozart con energía de villano, Bach con un porro en la boca”, se lee en la publicación de la revista. Además de su talento, Rosalía ha sabido surfear en las olas de los gustos de la generación a la que pertenece, sin por ello dejar de imprimirle un sello personal a sus trabajos.

A su vez, Lady Gaga llegó al segundo puesto de la lista con su octavo disco de estudio. “En este álbum, Gaga se siente en su versión más auténtica de principio a fin, abrazando y desarrollando sus sonidos más esenciales. En uno de los álbumes más ambiciosos y diversos de su carrera, combina a Nine Inch Nails, David Bowie, Prince y su yo de la era Fame Monster. El resultado es el álbum pop más potente del año”, dice la Rolling Stone. Maestra de las transformaciones, Gaga tiene una carrera creativa que excede la música e incluye el cine y la moda.

Y arriba de todos, Bad Bunny con su sexto álbum de estudio. “A pesar de su enfoque cultural hiperespecífico, o quizás gracias a él, Debí Tirar Más Fotos conquistó el 2025. Se escuchó en las calles de Nueva York, San Juan y más allá, y ayudó a Bad Bunny a hacer historia. La estrella se convirtió en la primera en presentar una residencia en El Choli de Puerto Rico, y llevará la gira “No Quiero Ir De Aquí” a la escena internacional en 2026, donde encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, se lee en la publicación. Bad Bunny ha llevado el reguetón a otro nivel y a otras generaciones.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál fue el álbum de Bad Bunny que lideró la lista de Rolling Stone 2025?
El álbum ganador fue Debí Tirar Más Fotos, el sexto de estudio del puertorriqueño. Rolling Stone destacó su impacto cultural y que el artista se convirtió en el primero en tener una residencia de conciertos en El Choli, Puerto Rico.
¿Por qué la ausencia de Taylor Swift en el Top 10 causó tanta polémica?
El álbum The Life of a Showgirl de Taylor Swift es un éxito comercial, por lo que su exclusión del Top 10 de la crítica especializada de Rolling Stone generó sorpresa y debate entre lectores y comentaristas de la industria musical.
¿Qué dijo la revista sobre el álbum Lux de Rosalía?
El disco fue elogiado por su irreverencia y su sonido único. La revista comparó el álbum con la energía de Mozart y Bach, destacando la habilidad de Rosalía para mezclar influencias clásicas con la modernidad de su generación.
