¿Por qué el boom de Rosalía con su nueva canción Berghain?

Los dos últimos lunes de este mes, Rosalía paralizó la industria musical y, con ella, las redes sociales. Su más reciente movida fue este 27 de octubre, cuando en diferentes momentos del día y en distintos continentes lanzó Berghain, el primer sencillo de Lux, su nuevo álbum que verá la luz el próximo 7 de noviembre.
Como todo lo espectacular hoy en día, el estreno de la canción y su video tardó apenas unos minutos en volverse tendencia y ser protagonista de trinos, memes y tiktoks. Según su equipo de producción, Berghain es “una gran pieza orquestal” y el segundo de los cuatro movimientos que tendrá el disco por venir.
Este nuevo tema, que hace parte del cuarto álbum de estudio de la española, es una colaboración con la reconocida artista islandesa Björk y con Yves Tumor, productor de música experimental.