Ryan Castro agotó en menos de dos horas las boletas para su concierto en Medellín

El concierto del artista paisa en su ciudad natal está programado para el 25 de abril de 2026 en el Atanasio Girardot. Esta será la primera vez que Castro se presentará en un estadio.

    Ryan Castro estrenó Sendé, su último álbum, en mayo de 2025. FOTO Tomada de @ryancastro en Instagram
El Colombiano
06 de noviembre de 2025
bookmark

La primera semana de noviembre de 2025 quedará en la historia de la carrera de Ryan Castro. Este martes anunció que, por primera vez, se presentará en un estadio: el Atanasio Girardot, donde cerrará su gira Sendé, con la que ha venido promocionando el álbum homónimo, considerado por Billboard como uno de los mejores discos latinos estrenados en lo que va del año.

Las boletas para el show que se realizará el 25 de abril de 2026 salieron a la venta este jueves y, tras menos de dos horas de estar disponibles, se agotaron. Este acontecimiento es un hito en la carrera del artista paisa, el cual solo tendrá esta presentación en Colombia en 2026.

En su regreso a Medellín, y en el que será uno de los conciertos más importantes de lo que va de su trayectoria, Castro estará acompañado por un público de 45.000 personas que cantarán junto a él temas como Sanka, BA BA BAD y Bombastik.

“Mi sueño siempre fue llenar mi primer estadio en mi tierra, siempre llevo la bandera de Colombia con orgullo y con amor de haber nacido en este país de tanta gente humilde y bonita”, escribió el artista en una publicación que realizó en Instagram esta semana para anunciar el concierto.

Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre cómo será el show de Ryan en Medellín, los fanáticos esperan que el espectáculo sea una de las mejores fiestas del año, tal y como prometió el cantante cuando reveló la fecha del cierre de su gira. Su último concierto fue el 31 de octubre en Bogotá y, a su vez, este también fue el único que tenía programado en 2025 en Colombia.

Allí tuvo como invitados especiales a Rayo & Toby, Maisak, Hamilton y Nicky Jam, y reunió a más de 20.000 seguidores en el Coliseo MedPlus.

Por lo pronto, y ante la rápida venta de la boletería, los fanáticos se preguntan si Castro anunciará otra fecha en su ciudad natal. Muchos cruzan dedos para que así sea y así poder bailar al ritmo del “Awo”.

