Ryan Castro agotó en menos de dos horas las boletas para su concierto en Medellín

La primera semana de noviembre de 2025 quedará en la historia de la carrera de Ryan Castro. Este martes anunció que, por primera vez, se presentará en un estadio: el Atanasio Girardot, donde cerrará su gira Sendé, con la que ha venido promocionando el álbum homónimo, considerado por Billboard como uno de los mejores discos latinos estrenados en lo que va del año.

Las boletas para el show que se realizará el 25 de abril de 2026 salieron a la venta este jueves y, tras menos de dos horas de estar disponibles, se agotaron. Este acontecimiento es un hito en la carrera del artista paisa, el cual solo tendrá esta presentación en Colombia en 2026.

En su regreso a Medellín, y en el que será uno de los conciertos más importantes de lo que va de su trayectoria, Castro estará acompañado por un público de 45.000 personas que cantarán junto a él temas como Sanka, BA BA BAD y Bombastik.

“Mi sueño siempre fue llenar mi primer estadio en mi tierra, siempre llevo la bandera de Colombia con orgullo y con amor de haber nacido en este país de tanta gente humilde y bonita”, escribió el artista en una publicación que realizó en Instagram esta semana para anunciar el concierto.