Spotify lanza sus Sessions con un artista paisa, ¿de quién se trata?

Este jueves Spotify presenta Spotify Sessions, presentaciones musicales que se podrán ver y escuchar en su plataforma y que tienen un componente especial: serán presentaciones únicas creadas por un trío latinoamericano: artista, director musical y director visual. “Cada Spotify Session reimagina canciones a través de una presentación musical con una puesta visual única: sonido e imagen juntos, solo en Spotify”.
En este caso, el primer Spotify Sessions será con un músico de la casa, el rapero nacido en Estados Unidos y criado en Medellín, Crudo Means Raw, con la dirección musical de Adán Naranjo y como director visual George Gallardo.