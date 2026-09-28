Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de la historia de los MTV VMAs con 31 premios

Apenas unos meses después de su fastuosa boda con el astro del fútbol americano, Travis Kelce, la estrella del pop estadounidense Taylor Swift hizo historia el domingo al convertirse en la artista más galardonada de los premios MTV Video Music Awards (VMAs).
La cantante de 36 años estaba empatada con Beyoncé en el número de estatuillas, con 30 cada una. Sin embargo, rompió el empate al recibir el primer premio de distinción al director artístico (Artist Director Honors, en inglés) que obtuvo por su trabajo detrás de cámara en los videos de sus canciones.