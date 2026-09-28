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Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de la historia de los MTV VMAs con 31 premios

La cantante ganó el primer premio Artist Director Honors de la historia y el Video del Año, que dedicó a Dolly Parton, y aprovechó la noche para estrenar el videoclip de Patient Zero con Colin Farrell y Dakota Johnson.

  • Taylor Swift recibió el primer Artist Director Honors de la historia de los MTV VMAs y el premio a Video del Año. FOTO AFP
    Taylor Swift recibió el primer Artist Director Honors de la historia de los MTV VMAs y el premio a Video del Año. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
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Apenas unos meses después de su fastuosa boda con el astro del fútbol americano, Travis Kelce, la estrella del pop estadounidense Taylor Swift hizo historia el domingo al convertirse en la artista más galardonada de los premios MTV Video Music Awards (VMAs).

La cantante de 36 años estaba empatada con Beyoncé en el número de estatuillas, con 30 cada una. Sin embargo, rompió el empate al recibir el primer premio de distinción al director artístico (Artist Director Honors, en inglés) que obtuvo por su trabajo detrás de cámara en los videos de sus canciones.

También ganó el premio a Video del Año, que dedicó a la fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.

Swift aprovechó la ocasión para estrenar el videoclip de su nuevo sencillo, Patient Zero, protagonizado por los actores Colin Farrell y Dakota Johnson.

Pero la intérprete se quedó con las manos vacías en algunas de las categorías más importantes como Artista del Año, que fue para la reina del pop Madonna.

Conocida por crear un momento imborrable en los VMAs cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera en el escenario en 2003, la artista de 68 años inauguró el espectáculo con su primera actuación en el evento desde aquella noche, compartiendo escenario con Sabrina Carpenter y Charli XCX.

La banda grunge Nirvana fue homenajeada con el premio Video Vanguard. Son el primer grupo en obtener el máximo galardón en más de 20 años. Su líder, Kurt Cobain se suicidó en 1994 después del éxito de sus álbumes Nevermind e In Utero.

“Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente continúa teniendo hambre de autenticidad”, declaró el bajista Krist Novoselic. “Algo real, algo sin concesiones. Algo que te dice que está bien venir tal como eres”.

La gran mayoría de los premios se entregaron fuera del escenario durante una velada mucho más conocida por sus actuaciones y excentricidades que por sus galardones.

El rapero Snoop Dogg condujo la ceremonia, transmitida por las cadenas CBS y MTV.

Lea también: Cocina italiana, golf y nuevo álbum: revelan detalles de la vida de Taylor Swift y Travis Kelce a un mes de su boda

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Preguntas frecuentes:

¿Cuántos premios MTV VMA tiene Taylor Swift y por qué es un récord histórico?
Taylor Swift ganó dos premios en la más reciente edición de los MTV VMAs, el Artist Director Honors y el Video del Año, lo que la llevó a un total de 31 galardones en la historia de la ceremonia. Con ese resultado superó el empate que mantenía con Beyoncé, quien también tiene 30 premios, y se convirtió en la artista más galardonada en la historia de los MTV VMAs.
¿Qué es el Artist Director Honors que ganó Taylor Swift en los MTV VMAs?
El Artist Director Honors es un nuevo premio de distinción que los MTV VMAs entregaron por primera vez en esta edición, reconociendo el trabajo de artistas detrás de cámara en la dirección de sus propios videos musicales. Taylor Swift fue la primera ganadora de este galardón, que sumado al Video del Año le permitió superar a Beyoncé y establecer el récord histórico de premios en la ceremonia.
¿Qué otros premios y momentos destacados hubo en los MTV VMAs?
Madonna ganó el premio a Artista del Año y abrió la ceremonia con su primera actuación en los VMAs desde 2003, compartiendo escenario con Sabrina Carpenter y Charli XCX. La banda Nirvana recibió el premio Video Vanguard, el primero otorgado a un grupo en más de 20 años. Taylor Swift también estrenó el videoclip de su nuevo sencillo ‘Patient Zero’, protagonizado por Colin Farrell y Dakota Johnson. La ceremonia fue conducida por el rapero Snoop Dogg y transmitida por CBS y MTV.
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