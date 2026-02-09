Video: así fue el emotivo momento donde Bad Bunny le agradeció a su equipo de trabajo luego del Super Bowl

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, superó las expectativas sobre su show del medio tiempo convirtiendo el escenario en un manifiesto latino y rompiendo récords de audiencia. El artista agradeció a su equipo de trabajo luego del espectáculo.
Músicos, actores, bailarines y 380 personas disfrazadas de arbustos hicieron parte de un show histórico donde el Levi's Stadium se convirtió en una pradera de Puerto Rico y vibró con canciones interpretadas en español.
