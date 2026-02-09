Tras reunión Petro-Trump, operación binacional interceptó narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

La Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la ejecución de una exitosa operación conjunta con las fuerzas de seguridad colombianas, que permitió la interceptación de un narcosubmarino cargado con 10 toneladas de cocaína.
De acuerdo con el comunicado de la entidad norteamericana, el valor de este cargamento estaba avaluado en 441 millones de dólares. En las acciones militares también se dio la captura de cuatro presuntos narcotraficantes.
A diferencia de otras operaciones en contra del narcotráfico en la región, en esta ocasión no se presentaron bajas, significando quizás un cambio respecto a las acciones antinarcóticos de Estados Unidos en América Latina, pues desde el mes de septiembre se han ejecutado 37 ataques, según el Pentágono.
De esa treintena de ataques, al menos 128 personas han muerto tras bombardeos que han ejecutado las fuerzas estadounidenses. Estos ataques se han efectuado en aguas del Caribe y el Pacífico.
Sin embargo, en esta ocasión el mensaje del INL resalta las banderas de las dos naciones y cierra con un mensaje: “Las alianzas sólidas dan resultados sólidos”.