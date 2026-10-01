130 niños de Pachelly y Tierradentro (Bello) tocaron a Mozart y a Vivaldi en la Cámara de Comercio de Medellín

El 30 de septiembre, en el último piso de la Cámara de Comercio, sede del Poblado, los estudiantes de la escuela de música de la vereda Tierradentro, de Bello, interpretaron un repertorio compuesto por piezas de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi y Johannes Brahms. Además, tocaron “La llorona" y una canción del musical Mago de Oz. La dirección del concierto estuvo a cargo de Valeria López, estudiante de violín de la Universidad de Antioquia. En el público, estuvo Juan Guillermo Ocampo.

Siga leyendo: Conozca a Mariana Isaza, la soprano paisa que se mueve en los escenarios de España

En buena medida, Ocampo es el responsable de la cosecha actual de músicos sinfónicos de Medellín. Hace treinta años, él creó la Red de Escuelas de Música de Medellín, espacio de formación en el que se iniciaron en la música miles de niños. Muchos de ellos son ahora artistas de primer nivel. Pensemos en William Chiquito, violinista en una orquesta profesional de Italia; en Juan Pablo Valencia, director adjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional; en Tatiana Pérez Hernández, directora del Coro Polifónico de Medellín; en Mariana Isaza, cantante de zarzuela que está en el circuito español. La lista sigue. De hecho, casi la mitad de los miembros de las orquestas sinfónicas profesionales de la ciudad dieron sus primeros pasos musicales en el programa creado por Juan Guillermo.

También Valeria López conoció la música clásica en una de las escuelas de la Red. “La música me ha dado toda esa sensibilidad que tengo en mi vida”, dijo, minutos antes del inicio del concierto. Ahora está al frente de esta orquesta de niños, todos ellos de Tierradentro. Es una de las dos orquestas que Amadeus, la fundación de Juan Guillermo, tiene en Bello. La otra está en Pachelly-Bella Vista. Ese concierto fue la apertura de un evento para que la gente conociera el taller de lutería (fabricación de instrumentos musicales) que Amadeus tiene en Bello.

El taller emplea madera desechada de una finca cafetera para fabricar ukeleles y planea muy pronto hacer violines. La lutería, además de ser una línea de producción, se convirtió en una alternativa de formación y empleo para jóvenes vinculados a las escuelas de música de Amadeus, contó Daniela Ocampo Sánchez, hija de Juan Guillermo y directora de alianzas de Amadeus. Actualmente, hay cinco aprendices activos, entre los 16 y los 20 años, y un lutier principal. Todos los participantes del taller están empleados por la organización.