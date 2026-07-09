Juan Pablo Valencia, director adjunto de la Sinfónica Nacional

La Asociación Nacional de las Artes (ANA) anunció el nombramiento del director colombiano Juan Pablo Valencia en el cargo de director adjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, responsabilidad que asumió desde julio y desde el cual acompañará el desarrollo artístico de la agrupación y participará en diferentes proyectos de su programación. La designación se da en el marco de la conmemoración de los 90 años de la denominada Orquesta de los colombianos.

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Valencia cuenta con una trayectoria de más de una década en la dirección orquestal. Inició su carrera profesional en 2015, aunque su vínculo con esta disciplina comenzó años atrás, durante su formación. A lo largo de este tiempo ha liderado procesos sinfónicos infantiles, juveniles y profesionales, además de ser el director nacional sinfónico de la Fundación Nacional Batuta, experiencia que fortaleció su trabajo en la formación de nuevos músicos.

En el ámbito internacional ha dirigido la Orquesta de Extremadura, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta de la Región de Murcia y la Orquesta Clásica Santa Cecilia de Madrid, en España. También fue director residente de la Orquesta Joven de Andalucía y dirige actualmente el proyecto Ópera de La Vera, una iniciativa de ópera rural en Extremadura.