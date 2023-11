Cuando emite un juicio, Carlos Antonio Vélez no duda. O al menos no lo hace ante la audiencia. No titubea en las transmisiones del fútbol colombiano ni en los programas televisivos o radiales en los que analiza el desempeño de un equipo o de un entrenador. Tampoco lo hizo en el tono con el que narró —o le contó a un escritor fantasma, para ser más preciso— su vida y su carrera. El resultado de esas más de cien horas de charla es el libro Palabras Mayores, el mismo título que tiene su columna radial en RCN. En las trescientas páginas del libro se relata la trayectoria de uno de los referentes del periodismo deportivo en América Latina.

EL COLOMBIANO conversó con Carlos Antonio Vélez sobre el ejercicio de pasar de ser el analista a ser el analizado.

Escribir un libro de memorias es hacer un balance de una vida...

“Yo le voy a contar un poquito la historia de cómo fue esto. Algún día Diego Garzón, que es el gerente de No Ficción de Planeta, me llamó sorpresivamente, porque yo no tengo ninguna relación con él. Me dijo que la editorial estaba interesada en hacer un libro. La verdad, yo pensé que íbamos a hacer un libro de fútbol, pero él me dijo que no, que quería unas memorias mías. Le respondí: pero, ¿a quién le va a interesar mi vida? Y me dijo, ‘ese problema de la venta de libros me lo deja a mí’.

Le dije: ‘Vea, yo la verdad no tengo mucho tiempo para eso. Yo todavía trabajo, tengo que hacer fines de semana, estoy con Win, con RCN, Radio. Ahora me voy a meter en el tema de la eliminatoria con televisión. No me va a quedar tiempo, yo viajo mucho’. Bueno, le saqué mil disculpas. Él me dijo: ‘nosotros le ponemos una persona para que usted le cuente la historia’. Y sí, me pusieron una persona. Yo al final acepté. Esto fue del año pasado. Y arranqué con este muchacho a trabajar. Fueron más o menos 120 horas de historias. Y él las fue recopilando y armó con ellas esa estructura”.

Todo lo que usted le contó a la persona salió en el libro...

“Ese libro tiene dos correcciones. Los abogados míos, que son dos, cuando leyeron el paquete que me mandó la editorial, eliminaron seis páginas de común acuerdo. Yo lo acepté, porque había temas jurídicos. Había afirmaciones mías que no eran demostrables. Y por lo tanto, para evitar algún problema jurídico, cortamos. Además la persona a la que le conté historia resumió algunos pasajes, cortó y obvió otros. Esa es, más o menos, la historia de este libro, que yo jamás pensé que pudiera algún día sacar”.

Este libro significó un cambio de papel: pasó de analizar el futbol a hablar de usted...

“No le puedo negar que a mí me costó mucho eso, porque a veces es muy complicado hablar de las cosas de uno. Tuve que hacer un repaso de algunos episodios que me habían marcado. Y no fue un tema sencillo. Aunque ahí no hay muchas cosas súper delicadas, eso significaba hacerle un repaso a unas cosas que yo ya había pasado. Por ejemplo, la muerte de mi hermano, lo de mis padres, esa etapa que yo tuve aquí en Bogotá llegando, que no fue fácil. Hasta ahora no ha sido fácil nada.

Después, sí, me llené el pecho recordando mis 18 mundiales, que no es fácil llegar a esa cifra. Y las finales de Champions. Recordé cosas satisfactorias de mi carrera. Recuerdo, por ejemplo, el nacimiento de Antena 2, que fue bajo mi égida. También el nacimiento del canal RCN, la apertura de Win. A mí estas cosas son las que me mantienen vivo y fresca la cabeza”.

El libro también tiene un tono polémico. ¿Hay algo que le guste a Carlos Antonio Vélez?

“Bueno, yo soy vehemente por carácter. Y trato de fundamentar con razón las afirmaciones. Cuando algo afirmo es porque tengo un respaldo. Llevo 51 años de profesión y solamente tuve una desmentida, una corrección. Y fue así porque quise defender mi fuente. Fue en el caso del señor Borré. Por defender mi fuente preferí que de manera injusta se fallara en contra mía. Además, ahí se obvió una diferencia importante: la diferencia entre informar y opinar. Sin embargo, lo acepté. Acaté la ley.

Todo esto quiere decir que cualquier cosa que yo digo la digo con fundamento. Además, esto mío es un estilo. Alguna vez Hernán Peláez en una conversación que teníamos cuando éramos compañeros en los Tres Tenores me dijo: “hay vías, Vélez”. Le dije: “claro que hay vía más fáciles, pero yo escogí la difícil y ya no me puedo echar atrás. Yo he escogido la de la polémica, la de ser frentero, la de decir las cosas con vehemencia y al que le gusta bien y al que no le gusta también”.

¿No resulta muy desgastante sostener siempre una opinión impopular, caerle mal a la gente?

“Primero, no leo ningún comentario, ninguno, ninguno. Mucha gente comenta contra ti porque no le gusta tu cara o tu calva. Ya estoy por encima de esas cosas. Si después de 51 años de profesión, 70 años de edad, todavía estoy preocupado por los comentarios he perdido el tiempo. Creo que en la medida en la que uno mantenga una línea de opinión y que además tenga influencia en la opinión, todos los de su misma clase van a estar fastidiados y van a estar tratando de disparar por un lado y por el otro. Muchas veces la gente ni siquiera sabe cuál es la profesión nuestra, qué necesitamos, qué nos hace falta, cómo nos hemos preparado. En el fútbol todo es pasional, todo es visceral”.