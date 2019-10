¿Cómo hacer podcasts en Latinoamérica?

Es motivo de dicha toparse con una buena conversación o una excelente canción al cambiar el dial en la radio. Dar, por sorpresa, con un tema interesante que otro ser humano se toma el trabajo de compartir sin saber a quién va a llegarle.

El podcast, aunque tiene como base usar el sonido, es un poco diferente. También puede atraparlo por sorpresa.

Se graba con anterioridad, muchas veces se edita y no se emite en vivo. Se aloja en casi cualquier plataforma de streaming de audio (Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Ivoox, Soundcloud o Deezer) y los hay tan diversos y en tantos idiomas que solo basta explorar.

El Festival Gabo, que se celebrará del 2 al 4 de octubre en Medellín, es un encuentro anual de periodismo que, entre otras cosas, busca entender cómo la audiencia está acercándose a nuevos contenidos informativos en diversos formatos. Este año incluyó el podcasting en su programación e invitó a Paula Scarpin, directora creativa y una de las fundadoras de Rádio Novelo, productora de podcasts en Brasil.

Scarpin es periodista, trabajó durante 12 años como redactora en la revista Piauí y durante ese tiempo le intrigó meterse en el tema. “El podcasting, de la forma en la que quería hacerlo, no era un negocio de un solo hombre (o una mujer). Necesitaba involucrar a muchas personas dentro y fuera de la sala de redacción para despegar”, cuenta. Insistió y nació Radio Piauí que despegó con dos programas en portugués: Foro de Teresina, que realiza análisis sobre temas políticos, y Maria vai com as outras, dedicado al rol de las mujeres en el mercado laboral.

Radio Piauí saltó y dio pie a Rádio Novelo como una iniciativa independiente, pues querían desarrollar proyectos tanto con el contenido que había salido de Piauí como con clientes de otras revistas y producir podcasts.

De acuerdo con la EncuestaPod 2019, liderada por 142 colaboradores internacionales, sobre el consumo de podcasts en español, el 25.6% de los encuestados (casi 50% de ellos de nacionalidad colombiana) escucha entre 1 y 3 horas semanales podcasts, mientras el 27.4% le dedica entre tres y cinco horas a esa actividad cada semana.

EL COLOMBIANO charló con la brasileña sobre este formato. Scarpin dictará el taller Cómo crear un podcast en Latinoamérica, el 3 de octubre en el marco del Festival Gabo.

Usted creció siendo una fanática de la radio, ¿cómo se acercó al podcast?

“Tú sabes, los amantes de la radio solían ser personas exóticas y anacrónicas como esos que se obsesionan por las dinastías chinas o que se dedican a encontrar formas en las nubes. Y, por supuesto, tenía a mi pandilla con quien intercambié “noticias” y consejos relacionados con la radio. Y una de esas amigas se enteró de This American Life (probablemente el padre de todos los podcasts) y se emocionó por compartir. Al principio, solíamos escuchar los estadounidenses y europeos, y fue realmente emocionante ver crecer la industria en América Latina, y últimamente he estado en contacto con propuestas asiáticas y africanas”.

Cada uno de sus podcasts tiene una personalidad propia, ¿cómo definen el tono con el que quieren trabajar?

“Me encanta pensar en nuevos espectáculos y nuevos formatos. Recopilo piezas de podcasts que escucho, películas, series, libros, charlas, incluso cosas que escucho en el autobús. Mi esposa también es muy adicta a los podcasts y siempre estamos pensando juntas en cosas que podrían funcionar. Me gustaría enfatizar que todo lo relacionado con lo nuestro, es un esfuerzo grupal. Cuando se trata de sentarse con un cliente y pensar en el estilo y el formato de un nuevo programa, es un diálogo fluido que involucra a todos. Somos afortunados de tener un equipo tan inspirador”.

¿Algún consejo para personas que están en el proceso de crear podcasts?

“Puede parecer un cliché, mi consejo es comenzar y trabajar mucho, porque es un negocio en el que cuanto más trabajas, más mejoras. Si a usted le interesaría crear un podcast, comience con lo que tiene, grabe las entrevistas con su teléfono celular, registre su narración debajo de una manta en su habitación, edite con un software gratuito, use fragmentos de sonido sin licencia. Si se da cuenta de que eso es lo que quiere hacer por el resto de su vida, invierta en equipo todo lo que pueda: un buen micrófono, un mejor software. Conéctese con personas que trabajan con el sonido en otras industrias e intente llevarlas a trabajar con usted en proyectos independientes. El entusiasmo por el podcast es contagioso, y para muchos de nuestros primeros colaboradores fue una labor de amor. Recomiendo escuchar muchos para inspirarse. Yo diría: sea fiel a los clásicos (This American Life, Radiolab o Radio Ambulante), pero manténgase atento a nuevas cosas e intente escuchar propuestas de diferentes países, incluso si no entiende el idioma, solo para obtener una pista sobre hacia donde va su trabajo”.

Algunas producciones como Radio Ambulante ya incluyeron el portugués, ¿existe una barrera entre ese idioma y el español?

“Somos grandes admiradores de Ambulante, y creemos que es fantástico que hayan publicado en portugués. Como anécdota, diría que la barrera entre el español y el portugués es real, en parte debido a que muchos de estos programas se difunden de boca en boca, por lo que es difícil que cualquier programa se extienda. Me temo que la barrera del idioma es un problema aún mayor con el audio que con el video (se dice mucho con el lenguaje corporal y los videos pueden subtitularse) o el texto. Algo escrito lo podemos leer lentamente, detenernos para buscar palabras en el diccionario o Google. Por otro lado, los podcasts son súper útiles para aprender o mejorar en el aprendizaje de idiomas. Cuando comencé a escuchar This American Life, solía seguir los episodios con las transcripciones (todos están disponibles en su sitio web, ¡es genial!). Y estoy segura de que mi inglés mejoró mucho a partir de eso. Mantengo mi francés escuchando programas en francés y mi español con otros latinos”.

¿Cómo considera que las universidades se han adaptado al crecimiento de la producción de contenidos?

“Los programas universitarios suelen ser muy estrictos y toman tiempo para cambiar, y es desafiante para un campo como el periodismo que se ve obligado a reinventarse todos los días ahora. Todavía no he oído hablar de una persona con un cargo administrativo muy alto en podcasting en Brasil o en otros lugares. Pero, por supuesto, hay muchas cosas que puedes aprender en las clases de periodismo de radio e incluso en otras. He notado el impulso de individuos, profesores que organizan seminarios y traen a profesionales en el tema para hablar, y creo que eso es genial. Ahora veo mucha gente interesada en trabajar con podcasts, con los periódicos lanzando sus canales, la calidad mejorando enormemente y hay mucho espacio para muchos más por venir”.