Frontino ya tiene un plan para proteger su tradición parrandera, ¿en qué consiste?

Frontino suena a guitarras, tiples y requintos. El municipio del Occidente antioqueño, que tiene más de 200 años de historia, lleva en la sangre la música y los bailes parranderos, expresiones culturales que hacen parte de las tradiciones transmitidas de generación en generación.
Ahora, estas cuentan con una estrategia para protegerlas del paso del tiempo: se trata del Plan Especial de Salvaguarda (PES) de la Música Parrandera y del Otrodía, y de los bailes tradicionales de Frontino, una iniciativa realizada por el Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia, la Alcaldía de Frontino y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
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Un PES es un acuerdo administrativo que hace parte de las políticas culturales de un municipio o un país y que se crea con el propósito de proteger y rescatar tradiciones culturales como músicas, fiestas o saberes populares, para evitar que desaparezcan. En el caso de Frontino, aunque estas son prácticas que continúan haciendo parte de la cotidianidad de sus habitantes, actualmente enfrentan algunas amenazas que hacen relevante su conservación.
Si bien la música parrandera nació en la región Andina, en Antioquia, y especialmente en Frontino, este género tiene relevancia no solo en las fiestas decembrinas, sino durante todo el año. El municipio del Occidente es considerado una de sus cunas porque, entre otras cosas, es el lugar de nacimiento de Joaquín Bedoya, el cantante de éxitos musicales como Aguardiente pa’l chofer, Échele más agua a la sopa y Llegaron las Putiérrez.
Considerado uno de los nombres relevantes de este ritmo, se dice que el artista llegó a este arte de la mano de su hermano mayor, al igual que en Frontino los campesinos aprendieron a cantar o a tocar la guitarra o la bandola por herencia familiar. Como explica la investigación realizada para construir el PES por los historiadores de la UdeA Santiago Bedoya, María Camila Betancur y Eulalia Hernández, esta tradición pasó de las familias a los vecinos, de ahí a la vereda y así a todo un municipio, donde se siguen escuchando, cantando y danzando estos ritmos.