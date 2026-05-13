Plancha sinfónica: los éxitos de siempre con el sonido de una orquesta sinfónica

La Orquesta Sinfónica Eafit presentará este viernes 15 de mayo una nueva edición de Plancha Sinfónica en el Teatro El Tesoro, con un repertorio integrado por canciones populares de las décadas de 1960, 1970 y 1980, interpretadas en formato sinfónico. El concierto contará con la dirección de Juan David Osorio y las voces de Paula Olarte, Samir y Lu Morales.

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La propuesta incluirá versiones de canciones de los clásicos de las baladas románticas que todavía suenan en la radio y hacen suspirar a los enamorados. En total, el concierto tendrá 19 temas seleccionados por los propios integrantes de la orquesta.

El versionista Jonny Pasos le explicó a EL COLOMBIANO que el repertorio fue escogido mediante un trabajo colectivo entre los músicos. Según indicó, la orquesta decidió qué canciones querían llevar al formato sinfónico y, a partir de esa selección, comenzó el proceso de adaptación musical.