‘Nómina’ de grupos armados creció 110 % entre los gobiernos de Duque y Petro, según informe

Un informe de la Fundación CORE revela que, entre 2018 y 2025, el número de integrantes de los grupos armados organizados (GAO) en Colombia creció un 110 %, pasando de 12.883 a 27.121 efectivos. Para esa organización, dedicada a investigar y analizar el conflicto armado en el país, esta expansión criminal ocurre en medio de una paradoja organizacional, donde los grupos son más numerosos y ricos que nunca, pero sufren fracturas internas sin precedentes. “En lo organizacional, la mayoría se debilitaron, especialmente por sus divisiones abiertas cuando buscaban al tiempo tener mayor cohesión. En lo ideológico, no se evidencian grandes cambios con la mayoría de los grupos cuyo aspecto ideológico está bastante débil hoy en día”, plantea el documento conocido este miércoles. Lea también: Crisis humanitaria en Antioquia: 152 civiles fueron atacados con explosivos por parte de grupos criminales en 2025 CORE dice que es posible pensar que el Estado Mayor de Bloques y Frente, liderado por ‘Calarcá’; el Estado Mayor Central, liderado por ‘Iván Mordisco’ y el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia) en los últimos 8 años han desarrollado un discurso ideológico más claro, “pero aún no lo han logrado convertir en una ideología aplicada en su forma de operar”. El estudio destaca al EGC como el actor con mayor crecimiento criminal en el país. El mismo grupo bajo la lupa actualmente por cuenta de la polémica que gravita por estos días sobre la orden de suspender 29 órdenes de captura de cabecillas de ese grupo, uno de ellos alias Chiquito Malo, con orden de extradición a EE. UU. Entérese: Cruz Roja reducirá 30% de su presupuesto en Colombia para 2026, ¿qué implica para lugares como Apartadó, Cauca y Pasto?

La expansión imparable del Clan del Golfo

Bajo una estructura de “federación” que ha evitado rupturas abiertas, el Clan del Golfo, o Ejército Gaitanista de Colombia, pasó de tener presencia en 179 municipios en 2018 a 292 en 2025. Su fortaleza financiera, dice CORE, es tal que solo por el control del tráfico de migrantes en el Tapón del Darién habría recaudado unos 65 millones de dólares en 2023. El EGC ha mantenido un crecimiento sostenido que lo posiciona como el grupo armado más grande del país en términos de combatientes. Pasó de 3.632 miembros en 2018 a 9.840 a finales de 2025. Su crecimiento fue especialmente acelerado entre 2022 y 2025. Le puede interesar: Para evitar riesgos por mina antipersonal, CICR entregó acueducto comunitario en el Bajo Cauca antioqueño En 2018 tenía injerencia en 179 municipios; para 2025, esta cifra ascendió a 292 municipios y se ha expandido con fuerza por la Costa Atlántica, Montes de María, el Magdalena Medio y Chocó. En regiones como el suroeste antioqueño y Montes de María, avanzó con niveles mínimos de confrontación inicial. A diferencia de otros grupos que han sufrido fragmentaciones, el EGC es el único que se ha fortalecido en su dimensión organizacional. Opera bajo un estilo de federación con lealtades personales que ha evitado rupturas abiertas. Posee un “Estado Mayor Conjunto” compuesto por seis personas. Entre sus líderes se mencionan a ‘Chiquito Malo’ y los fallecidos ‘Siopas’ y ‘Gonzalito’. No se pierda: Disidencias de alias Calarcá mataron a cuatro militares en Guaviare Históricamente, tercerizaba acciones a bandas criminales locales, pero recientemente ha pasado a un modelo de relaciones directas y verticales, obligando a grupos locales a integrarse a su estructura. Ha sobrevivido a la pérdida de líderes clave y a tensiones internas violentas (como el asesinato de ‘Siopas’ por orden interna en 2023) sin dividirse. En el informe, el EGC es descrito como una organización con una solidez financiera extraordinaria que le permite pagar salarios a sus miembros. A diferencia de otros grupos que dan “bonificaciones”, el EGC paga salarios que van desde los $500.000 hasta los $17.000.000, dependiendo del rol. Aunque es visto mayoritariamente como un grupo criminal, el EGC ejerce funciones políticas y sociales e impone normas de conducta, ofrece “protección” frente a las guerrillas (como el ELN en Chocó y el sur de Bolívar) y regula temas ambientales.

Más allá de las balas: la “gobernanza criminal”

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