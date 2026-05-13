‘Nómina’ de grupos armados creció 110 % entre los gobiernos de Duque y Petro, según informe

Un informe de la Fundación CORE revela que, entre 2018 y 2025, el número de integrantes de los grupos armados organizados (GAO) en Colombia creció un 110 %, pasando de 12.883 a 27.121 efectivos.
Para esa organización, dedicada a investigar y analizar el conflicto armado en el país, esta expansión criminal ocurre en medio de una paradoja organizacional, donde los grupos son más numerosos y ricos que nunca, pero sufren fracturas internas sin precedentes.
“En lo organizacional, la mayoría se debilitaron, especialmente por sus divisiones abiertas cuando buscaban al tiempo tener mayor cohesión. En lo ideológico, no se evidencian grandes cambios con la mayoría de los grupos cuyo aspecto ideológico está bastante débil hoy en día”, plantea el documento conocido este miércoles.
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CORE dice que es posible pensar que el Estado Mayor de Bloques y Frente, liderado por ‘Calarcá’; el Estado Mayor Central, liderado por ‘Iván Mordisco’ y el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia) en los últimos 8 años han desarrollado un discurso ideológico más claro, “pero aún no lo han logrado convertir en una ideología aplicada en su forma de operar”.
El estudio destaca al EGC como el actor con mayor crecimiento criminal en el país. El mismo grupo bajo la lupa actualmente por cuenta de la polémica que gravita por estos días sobre la orden de suspender 29 órdenes de captura de cabecillas de ese grupo, uno de ellos alias Chiquito Malo, con orden de extradición a EE. UU.
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