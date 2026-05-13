U2 sorprendió a sus fans en México con grabación de su nuevo video en el balcón de una casa: estas son las primeras imágenes

U2 eligió las calles del Centro Histórico de Ciudad de México para filmar el video musical de su nueva canción Street of Dreams, que formará parte de su próximo álbum de estudio previsto para finales de 2026.
La banda irlandesa apareció el martes cerca de la Plaza de Santo Domingo y el Palacio de Medicina acompañada de un grupo de seguidores mexicanos convocados previamente a través de un correo enviado desde el sitio oficial de la agrupación.
Hasta la aparición de los músicos, la convocatoria se había mantenido en secreto.