Todas las actividades para conocer a Corea del Sur desde Medellín en la Fiesta del Libro

Corea del Sur es el invitado de honor de esta edición de la Fiesta del Libro y la Cultura. La delegación del país asiático que llegó a Medellín está integrada por autores y autoras que vienen a compartir sus obras, historias y reflexiones sobre la literatura contemporánea de su país, incluyendo la poesía, la literatura infantil y juvenil, historietas y los webtoons. Pero no todo es literatura en esta Fiesta. Para conocer a Corea del Sur y su histórica cultura, la Fiesta propone una variada programación de actividades que incluye conversaciones, talleres y proyecciones audiovisuales. Hay actividades todos los días. Lea también: El ecosistema que hizo de Medellín una ciudad-libro: doce claves rumbo a la Capital Mundial del Libro 2027 Aquí le dejamos la programación con los eventos que hay cada día para que vivir y conocer a Corea del Sur desde Medellín.

Martes 15

Cine: A Taxi Driver (2017) de Jang Hoon. Una película basada en hechos reales, narra el viaje de un taxista de Seúl que transporta a un periodista extranjero a Gwangju durante el levantamiento democrático de 1980. Un emotivo homenaje a la libertad de prensa y la democracia. En el Auditorio Corea del Sur a las 12:00 p.m. Conversatorio: Fermentos Culturales: el kimchi, la chicha y el arte de transformar el tiempo. Yuli Stephany López Cadena (docente e investigadora) conversa con Alejandra Díaz Zapata (microbióloga y divulgadora científica) sobre estos conocimientos que se transmiten de generación en generación. En el Auditorio Corea del Sur a las 4:00 p.m.

Miércoles 16

Cine: Beyond the years (2006) de Im Kwon-taek. Una película sobre dos hermanos de crianza permanecen unidos por el pansori, la música tradicional coreana, mientras el amor, la separación y el destino marcan sus vidas. Una obra visualmente poética del maestro Im Kwon-taek. Auditorio Corea del Sur a las 12:00 p.m.

Jueves 17

Cine: The Host (2006) de Bong Joon-ho. Una misteriosa criatura emerge del río Han, secuestra a una niña y su familia inicia una desesperada búsqueda para rescatarla. Una de las películas más emblemáticas de Bong Joon-ho, que combina ciencia ficción, humor y crítica social. Auditorio Corea del Sur a las 12:00 p.m. Exposición: Palabras e ilustraciones que nos acercan. Presentación de la exposición Pali Pali!, a cargo de Nicolás Braessas (Ar) (traductor y editor en Hwarang Editorial, sello especializado en literatura coreana). Auditorio Corea del Sur a las 6:00 p.m.

Viernes 18

Taller: Los caminos de la memoria en Corea del sur y Colombia. Un encuentro entre historia, literatura y creación de fanzines. Acompaña Semillero de Estudios Históricos Orientales, Universidad de Antioquia. Auditorio Corea del Sur a las 10:00 a.m. La actividad requiere inscripción previa, para hacerla, entre aquí. Cine: Scandal Maker (2008) de Kang Hyeong-cheol. La película cuenta la tranquila vida de un famoso locutor de radio cambia por completo cuando una joven aparece asegurando ser su hija y llega acompañada de su pequeño hijo. Una exitosa comedia familiar sobre los lazos inesperados. En el Auditorio Corea del Sur a las 12:00 p.m. Presentación: Una huella en la nieve, presentación del webtoon que representa los lazos de amistad que nacieron entre Colombia y Corea hace 75 años. Iván Benavides (historietista) conversa con César Leguizamón (docente). En el Auditorio Corea del Sur a las 4:00 p.m. Charla: Un horizonte cercano con muchas lecturas en el camino. Panorama de la literatura surcoreana contemporánea. Presenta Nicolás Braessas (Ar) (traductor y editor en Hwarang Editorial, sello especializado en literatura coreana). Auditorio Corea del Sur a las 6:00 p.m. Conversatorio: Todos los poderes de la ficción para salvar el mundo. Una conversación de Park Seolyeon (Kr) (premio Hangyereo Literary Award) y Lina María Parra Ochoa (escritora) con traducción por David Yang (Kr), profesor del Instituto Sejong Bogotá, sobre una literatura fantástica que transforma la realidad. Auditorio Corea del Sur a las 7:00 p.m.

Sábado 19

Taller: Imaginar, contar y dibujar. ¿Cómo nace una historia y cómo se transforma en una obra? Lee Geum-yi (Kr) (finalista del Premio Hans Christian Andersen, autora coreana de literatura infantil y juvenil) invitará a los niños a imaginar personajes, construir una historia y expresar sus ideas mediante palabras y dibujos. Traducción por David Yang (Kr) (profesor del Instituto Sejong Bogotá). Auditorio Corea del Sur a las 10:00 a.m. La actividad requiere inscripción previa, para hacerla, entre aquí. Cine: Stayed Out Overnight (2009) de Kim Mirye. Documental que acompaña la histórica huelga de las trabajadoras de una cadena de supermercados, mostrando cómo la solidaridad y la resistencia transforman sus vidas. Un retrato íntimo de la lucha laboral en la Corea contemporánea. En el Auditorio Corea del Sur a las 12:00 p.m. Presentación: libro Sueña conmigo de Kim Mella. Paloma Nicolás Gómez (traductora de coreano a español, graduada de la academia de traducción del LTI) conversa con Luisa González (Eventos del Libro). Auditorio Corea del Sur a las 3:00 p.m. Conversatorio: Escribir para todas las edades. Formas y métodos para construir obras de literatura infantil y juvenil. Lee Geum-yi (finalista del Premio Hans Christian Andersen) conversa con Jose Andrés Gómez (escritor). Con la participación de Samil Yang (presidente de la Fundación Cultural Asia-Iberoamérica) como moderador. Auditorio Corea del Sur a las 4:00 p.m. Conversatorio: El género como una máquina narrativa. Los límites y las posibilidades del policial en la narrativa de Corea del Sur. Kim Un-su (premio de novela Munhakdongne) conversa con Jaime Zapata Villarreal (gestor de lectura Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín). Traducción por Emma Cho (Fundación Cultural Asia-Iberoamérica). Auditorio Corea del Sur a las 5:00 p.m. Conversatorio: Entre dos lenguas una comunión. Todos los caminos para traducir de español al coreano y del coreano al español. Cho Guho (traductor de Cien años de soledad al coreano) y Nicolás Braessas (traductor y editor en Hwarang Editorial, sello especializado en literatura coreana) conversan con Paloma Nicolás Gómez (traductora de coreano a español, graduada de la academia de traducción del LTI). Auditorio Corea del Sur a las 6:00 p.m. Conversatorio: No es más que un susurro. Escribir poesía en Corea del Sur para sostener los márgenes. Jae-hoon Lee (ganador del Premio de Poesía Lírica Coreana y del Premio Literario Kim Man-jung) conversa con Ana María Bustamante (poeta). Con la participación de Samil Yang (presidente de la Fundación Cultural Asia-Iberoamérica) como moderador. Auditorio Corea del Sur a las 7:00 p.m.

Domingo 20