Denuncian a Vladimir Fernández tras nuevas revelaciones que lo salpican en el caso de la UNGRD ¿cuales son los hechos?

El magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, podría enfrentarse a una investigación penal y disciplinaria. Esto, después de que la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia pidiera a la Comisión de Acusación de la Cámara que abriera estos procesos en su contra.
Este domingo 14 de septiembre, el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó ante el presidente de esa Comisión una denuncia y una queja disciplinaria contra Fernández, en la que pide determinar si este tiene algún tipo de responsabilidad penal o disciplinaria. Esto, con respecto a los hechos revelados por Cambio este fin de semana.
Según expuso ese medio, la Fiscalía conocía desde 2024 los registros telefónicos y mensajes que hoy vinculan al magistrado Fernández con Olmedo López y Sneyder Pinilla, protagonistas del escándalo de corrupción de la UNGRD.
Sin embargo, pese a que el material quedó incorporado al expediente de ese caso de corrupción, el ente acusador no compulsó copias ni abrió una investigación contra el entonces secretario jurídico de la Presidencia y hoy magistrado de la Corte Constitucional.
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