Guía para leer estos premios entre líneas

Cuando se divulga el fallo del ganador del Nobel de Literatura, de repente, entre los miles de títulos que se albergan en las librerías, emergen esos, cuyas letras fueron escritas por ese nuevo ganador, a veces poco conocido, a quien la vida está por cambiarle un poco.

Sus títulos reciben ese lugar privilegiado que añoran los demás libros, alguna vitrina alta donde es más fácil que los ojos de los curiosos y los transeúntes se posen.

Ese es considerado como el más importante y codiciado del mundo. Quien lo gana recibe 9 millones de coronas suecas (más de 3.000 millones de pesos) y un reconocimiento instantáneo y global del que gozan pocos.

Aunque competiciones como esa hayan arrancado hace apenas un siglo, no son novedosas. “Desde la época dorada de la tragedia griega, ya se quejaban Esquilo, Sófocles y Eurípides de ciertos resultados en los que no salían favorecidos”, cuenta el editor y docente universitario, Felipe Restrepo. “Resulta fascinante no tanto la idea de la competencia, que parece connatural a la sobrevivencia –añade– como sí la de las categorías y valores a partir de los cuales decidimos quién es mejor que otro, qué obra merece más aplausos”.

Ese término molesto

Un premio está empapado de subjetividad. El Nobel, por ejemplo, lo entrega la Academia Sueca compuesta por 18 integrantes que son asesorados por un comité de 4 o 5 miembros. Ese grupo recibe las nominaciones y envía recomendaciones para que la Academia tome una decisión.

En otros casos son las editoriales las que abren sus reconocimientos (como el Alfaguara y el Planeta) y son ellas las que escogen al jurado. Ese hecho molesta a muchos y levanta suspicacias, abre discusiones sobre su legitimidad. “Se nos olvida que quienes deciden qué obra es mejor que otra son ‘otras personas’, es decir, subjetividades en pleno auge de sus ambigüedades y gustos”, apunta Restrepo. Si se llega a extremos, “entonces habría que tener un jurado que escoge al jurado que juzgará la mejor obra o autor: y entre el jurado del jurado del jurado se nos va la vida y las horas de lectura que nos quedan”.

Más allá de lo literario

Alfred Nobel dejó escrito que el galardón dedicado al trabajo literario fuera el “más destacado en una dirección ideal”.

Lo cierto es que puede haber infinidad de definiciones sobre qué es eso: la dirección ideal y, además, ¿frente a qué?

Para el docente de Litetatura de la Upb, Richard Abril, en los reconocimientos se cruzan muchos intereses antes de dar un veredicto. Se cruzan temas ideológicos, políticos, sociales y literarios, por supuesto.

Cita a Adorno y comenta que los nombres que salen de un galardón entran a hacer parte de la “industria cultural”. Dice: “De la misma manera en que la televisión o el internet plantean unos elementos de culto que hay que ver, contemplar y comprar, en ocasiones los premios se configuran como industria cultural que plantea qué es lo que hay que leer y cómo hay que ver el mundo”.

La libre escogencia

Por lo general, cuando se sabe quién es el nuevo Nobel, las librerías se disponen a pedirle a sus proveedores más títulos del autor y hay lectores que añaden a su lista de próximas lecturas al nuevo laureado.

“En ocasiones me ha parecido que las condecoraciones configuran un canon que le quita la posibilidad a los lectores de hacer algo que se supone que la literatura hace muy bien: formar criticidad en la autonomía”, opina Abril.

“Finalmente ponen en la mano del lector, con cierta obligatoriedad, la idea de que hay que leer un autor y que ese autor es extraordinario”, opina. Pero leyendo es como se puede pulir el criterio.

“A veces pienso que nos vendría mejor para nuestra salud literaria aceptar esa condición escurridiza de lo subjetivo de ellos, y que tantas veces obedecen a los caprichos e intereses de un jurado con buenas o sospechosas intenciones, y que, más que estables, son cambiantes y negociables –apunta Restrepo–. Dicho de otra manera: si un premio da a conocer un autor que nos gusta, o una obra que nos divierte o nos cambia la vida, ya justifica su existencia y al jurado mismo”.

Aquí algunos de los más recientes ganadores de diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Habrá unos que le gusten y otros que no, porque además son una invitación más que imposición. Lea, juzgue y comparta, lo que hay son ideas para agarrar un libro y aventurarse en la literatura.

PREMIOS ALFAGUARA