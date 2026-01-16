Comiendo por Colombia: la magia de los sabores donde nace la nevada

Por Álvaro Molina
Desde chiquitos soñamos con el paseo a la costa, algo que el tiempo no ha borrado. El olor del mar, la brisa fresca, la bullaranga, los atardeceres rojos, la cola Román, el patillazo, la arepa de huevo, las carimañolas, los nísperos, el mamey, el coco loco, el tres esquinas y los pick up. Momentos felices y sabores que se nos quedaron grabados.
Llegar al mar era una proeza. Todo empezaba por matasanos entre el humo de las tractomulas, pero una vez en el alto aparecían las recompensas en el hotel Pandequeso en Don Matías y el paradero de Pullman y pegasos en Santa Rosa. Esperábamos con ilusión la llegada donde la Nena en Yarumal uno de los mejores estaderos de la historia, un museo de presidentes liberales iluminados con velitas eléctricas entre rosas rojas de plástico. Después Mina Vieja con sus arepas inmensas, que se mantiene intacta en el tiempo. Tras superar los carros varados, la neblina y los derrumbes de Ventanas sentíamos la tierra caliente en Puerto Valdivia y los bañaderos con sancochos de Tarazá. La llegada a Caucasia, milagrosa, tras largas horas, marcaba el cierre de la primera etapa. A metros del Mesón del Gitano, cuando aparecía el aviso: “Bienvenidos a Córdoba”, nos invadía la emoción con las olas del mar cada vez más cerca. Se olían las almendras amargas de Gabo y empezaban los retenes donde pedían para la gaseosa.