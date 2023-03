The Washington Post revela lo que nadie quiere ver sobre los tiroteos escolares en Estados Unidos

No significa que en Estados Unidos se evite hablar de la carnicería humana causada con armas de asalto —por la mayoría de asesinos masivos— y que son de libre venta. La violencia armada es un trauma nacional bastante abordado. Pero hay tanta sutileza y delicadeza en los relatos que el periódico The Washington Post ha querido pinchar el nervio más íntimo y profundo de los estadounidenses en un reportaje con animaciones 3D que muestra cómo las balas de una AR-15 destrozan a las víctimas.

En cuestión de minutos un tirador puede disparar hasta 500 balas con una pistola de asalto en una escuela o universidad de Estados Unidos y pulverizar en un parpadeo múltiples cuerpos. Pero aún no se conoce el verdadero impacto que causan los proyectiles al atravesar tejidos, huesos, arterias, órganos. En Estados Unidos han ocurrido este año 19 tiroteos masivos en centros académicos, sin embargo, las imágenes de las escenas de crímenes o los cuerpos de las víctimas, los detalles de las autopsias, son materia de pudor y casi nunca aparecen en páginas de prensa. No se trata de un veto legal o constitucional, es más bien una cuestión ética, una línea roja que no se atreven a cruzar ni siquiera los medios más sensacionalistas.

Las reacciones a la publicación fueron inmediatas y en cadena. Solo por poner dos ejemplos: “Necesitamos una prohibición de armas de asalto y verificaciones de antecedentes universales. También necesitamos miembros del Congreso que no sean comprados por el lobby corporativo de las armas”, aseguró el representante demócrata Mike Levin. “Las armas de guerra no tienen nada que hacer en nuestras calles. (Hay que) prohibir las armas de asalto”, dijo la congresista Lori Trahan. Tanta fue la repercusión del artículo que TWP tuvo que quitar el muro de pago para que todos pudieran leer la historia.

Los estadounidenses han optado por abordar este traumatismo incluso con una belleza estética en películas o series de televisión. En 2021 “If Anything Happens I Love You (Si algo pasa, te amo)”, una película de Will McCormack y Michael Govier, ganó un Óscar en la categoría Mejor Cortometraje de Animación. Sin ningún diálogo ni color, el corto de solo 12 minutos logró retratar a una pareja absorta en su propio dolor y cuyas vidas se desploman tras el asesinato de su hija preadolescente.

La crítica que recibió la película se podría resumir en una frase de la revista de reseñas de libros Kirkus Reviews: “Un dolor intenso exquisitamente representado”. El corto fue la segunda producción de Netflix más vista durante la semana de su estreno, en noviembre de 2020; sin embargo, en Estados Unidos han tenido poco o ningún acceso al devastador efecto de este tipo de armas sobre las víctimas. Ese tormento tan impactante está reservado para los familiares de los muertos, los sobrevivientes o las poquísimas personas que tienen acceso a las escenas de crímenes, hospitales o la autopsia de los asesinados. En fin, un sufrimiento que apenas se entiende de puertas para adentro y que ahora la prensa se anima a mostrar son menos estupor.

El artículo de TWP cierra con una advertencia mayúscula: “Has estado en esta página durante más de 11 minutos. El tirador tardó 11 minutos en matar a 60 personas y herir a otras 869 en un concierto de Las Vegas”.