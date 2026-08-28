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Ponemos: una subasta de arte y moda para ayudar a los damnificados por el terremoto

Reconocidos diseñadores, artistas, marcas y empresarios donaron piezas y experiencias para recaudar recursos.

  • La subasta estará abierta de manera virtual hasta el próximo lunes 31 de agosto. Foto cortesía.
    La subasta estará abierta de manera virtual hasta el próximo lunes 31 de agosto. Foto cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Hasta el próximo lunes 31 de agosto podrá participar en la subasta Ponemos, una iniciativa para recaudar recursos que serán destinados a apoyar a las familias y reconstruir las edificaciones afectadas por el terremoto en el Suroeste Antioqueño, Montenegro y Quimbaya.

La iniciativa fue creada y convocada por María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, Paola Betancur y Manuela Rubio, de Makeno, y Tuti Barrera y Lorenzo Márquez, de Huevos y Escobas. Entre todos lograron reunir a destacados diseñadores, artistas, marcas y empresarios para transformar sus creaciones y aportes en ayuda concreta para las comunidades damnificadas.

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El nombre de la iniciativa explica su intención, PONEMOS: Lo que podemos, lo ponemos. Para que cada persona que se sume aporte lo que puede. “No todas las personas pueden ayudar de la misma manera, pero todas tienen algo para aportar. Algunos ponen su talento; otros, una prenda, una obra, una experiencia, recursos económicos o su capacidad para convocar a más personas”, dice el comunicado de la senadora. La totalidad del dinero obtenido será entregada a la Fundación Presentes para apoyar a los damnificados.

La subasta comenzó el pasado miércoles 26 de agosto a las 11:59 p.m., de manera virtual a través de este enlace Subastasycomercio.com/subastaparadonar.html y tendrá su gran cierre con una puja al alza presencial el lunes 31 de agosto, entre las 5:00 y las 9:00 p. m., en la tienda Makeno, en MedellÍn.

Entre los diseñadores y marcas que se sumaron a la iniciativa se cuentan MarÍa Elena Villamil, Johanna Ortiz, Juan Pablo Socarrás, Sabandija, Faride Ramos, Maygel Coronel, Beatriz Camacho, Hernán Zajar, Paula Mendoza, Silvia Tcherassi, Baobab, Specia, Tania,, Agua by Agua Bendita, Sea & Salt, entre otros representantes de la industria de la moda colombiana.

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Cada diseñador y cada marca donó una pieza especial con su propio valor creativo, artesanal y comercial. La subasta permitirá que seguidores de la moda, compradores y coleccionistas puedan adquirir estas creaciones mientras contribuyen directamente con las familias que perdieron sus viviendas, sus negocios o parte de su patrimonio. Entre las prendas participantes se encuentra, por ejemplo, un vestido de Hernán Zajar, tejido completamente a mano en hilos de seda, cuyo valor comercial es de $5,8 millones.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la subasta “Ponemos” y a dónde van destinados los recursos recaudados?
”Ponemos” es una iniciativa solidaria de moda y arte creada para recaudar fondos destinados a apoyar a las familias damnificadas y reconstruir edificaciones afectadas por el terremoto, entregando el 100% del dinero a la Fundación Presentes.
¿Hasta cuándo se puede participar en la subasta benéfica y cómo acceder?
La subasta virtual estará abierta hasta el lunes 31 de agosto a través de la plataforma Subastasycomercio.com/subastaparadonar.html, culminando con una puja presencial en la tienda Makeno de Medellín esa misma tarde.
¿Qué diseñadores y marcas de moda participan en la iniciativa solidaria?
Participan destacados exponentes de la moda colombiana como Hernán Zajar, Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz, María Elena Villamil, Beatriz Camacho y Agua by Agua Bendita, quienes donaron piezas exclusivas de alto valor artesanal.
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