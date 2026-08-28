Videos | Luis Suárez y Luis Díaz arrancaron con gol: protagonismo colombiano en Europa

Luis Suárez y Luis Díaz fueron protagonistas este viernes en Europa. El delantero del Sporting de Lisboa firmó un doblete en la Liga de Portugal, mientras que el guajiro marcó en la goleada del Bayern Múnich en el inicio de la Bundesliga. El delantero Suárez tuvo una destacada actuación al marcar dos goles en la victoria parcial de su equipo frente al Rio Ave, por la cuarta fecha de la Liga de Portugal. El samario, de 28 años, apareció en el marcador en los minutos 26 y 27, cuando el conjunto lisboeta ya se imponía 2-0. Con estas dos anotaciones, el atacante llegó a tres goles en la presente edición del campeonato portugués.

Además, Suárez alcanzó las 38 anotaciones con la camiseta del Sporting de Lisboa, club con el que viene consolidándose como uno de los principales referentes ofensivos.

El samario terminó la pasada temporada como máximo goleador de la Liga de Portugal, con 28 tantos, y comenzó la nueva campaña nuevamente como protagonista. Lea: El presidente del Sporting de Lisboa respalda a Luis Javier Suárez: “no es un problema, es una solución” Con el resultado ante Rio Ave, Sporting Lisboa se mantiene en la parte alta de la clasificación, con 10 puntos, seguido por Porto, que suma nueve.

Luis Díaz también marcó

Mientras Luis Suárez brillaba en Portugal, Luis Díaz también se hizo presente en el marcador en Alemania. El Bayern Múnich, con el extremo guajiro como titular, goleó 5-1 al Stuttgart en el Allianz Arena, en uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural de la Bundesliga 2026/27. El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany comenzó con autoridad la defensa del título de la Bundesliga, después de una temporada anterior en la que también conquistó la Copa y la Supercopa de Alemania. El conjunto bávaro abrió el marcador por intermedio de Dayot Upamecano, a los 21 minutos. Stuttgart reaccionó e igualó parcialmente con un tanto de Josha Vagnoman (52’), pero Bayern volvió a tomar el control. Michael Olise (55’), un autogol de Vagnoman (57’), Aleksandar Pavlović (82’) y Luis Díaz (92’) completaron la goleada del campeón alemán. El colombiano apareció en el cierre del encuentro para sellar una contundente presentación de Bayern y comenzar la temporada de Bundesliga con gol, luego de errar tres oportunidades que tuvo para convertir. Siga leyendo: ¡Así se jugará la Champions League 2026/27! Conozca contra qué equipos juegan los colombianos Con esta anotación, Díaz llegó a 27 goles desde su llegada al Bayern Múnich, consolidando su presencia en la poderosa ofensiva del conjunto alemán, en la que comparte protagonismo con jugadores como Harry Kane y Michael Olise. Ahora, el equipo bávaro se prepara para su próximo compromiso, que será el miércoles frente al VfL Osnabrück, desde la 1:45 de la tarde, por la Copa de Alemania.

Otros colombianos en Europa

En España, el centrocampista Gustavo Puerta tuvo una buena presentación con el Racing de Santander, en medio de los rumores sobre una posible salida del club. Su equipo llegó a tener una ventaja de 3-0, pero terminó sufriendo para imponerse 3-2 al Elche. Este sábado, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández espera tener protagonismo con el Betis, que visitará al Levante desde las 10:00 de la mañana. En Italia, Duván Zapata buscará sumar minutos con el Torino, que enfrentará como visitante al Sassuolo, desde las 11:30 de la mañana. También tendrá acción Jhon Lucumí, quien afronta una nueva etapa con la Juventus. El defensor colombiano espera aportar su solidez en la zaga del conjunto de Turín, que recibirá al Parma desde la 1:45 de la tarde. Por su parte, en Turquía, Dávinson Sánchez liderará la defensa del Galatasaray en el compromiso frente al Göztepe, programado para la 1:30 de la tarde. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: