Videos | Luis Suárez y Luis Díaz arrancaron con gol: protagonismo colombiano en Europa

Luis Suárez y Luis Díaz fueron protagonistas este viernes en Europa. El delantero del Sporting de Lisboa firmó un doblete en la Liga de Portugal, mientras que el guajiro marcó en la goleada del Bayern Múnich en el inicio de la Bundesliga.
El delantero Suárez tuvo una destacada actuación al marcar dos goles en la victoria parcial de su equipo frente al Rio Ave, por la cuarta fecha de la Liga de Portugal.
El samario, de 28 años, apareció en el marcador en los minutos 26 y 27, cuando el conjunto lisboeta ya se imponía 2-0. Con estas dos anotaciones, el atacante llegó a tres goles en la presente edición del campeonato portugués.