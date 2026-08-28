Medellín enviará kits menstruales y de lactancia a mujeres víctimas del terremoto en Chocó

Mientras Chocó sigue contando sus pérdidas tras el terremoto del 10 de agosto, la Alcaldía de Medellín decidió poner la mirada en una necesidad que rara vez aparece en los balances oficiales: la de las mujeres que, en medio de los escombros, siguen menstruando, lactando y cuidando a otros. Con el apoyo de la Cruz Roja de Antioquia, el Distrito lanzó una campaña de donación de kits menstruales, de lactancia y de salud sexual, dirigida en un primer momento a las mujeres damnificadas en ese departamento. Para muchas mujeres, menstruar ya representa un reto: no tener toallas íntimas a la mano, los cólicos, el estreñimiento o la debilidad pueden cambiar por completo un día. Pero cuando eso ocurre en medio de un terremoto —sin casa, con pérdidas familiares, incertidumbre y hambre— la dificultad se multiplica. Conozca: Luis Suárez, el vendedor de avena de Itagüí que donó sus ahorros a los damnificados del terremoto: “No podía ser indiferente” Por años, distintos organismos internacionales han alertado sobre esta problemática, que suele quedar relegada en medio de crisis climáticas o conflictos armados. En la franja de Gaza, por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha documentado cómo, ante el bloqueo de ayuda humanitaria y el colapso de la infraestructura de agua y saneamiento, cientos de miles de mujeres y niñas han tenido que gestionar su menstruación sin acceso a toallas sanitarias, agua limpia ni privacidad, recurriendo a telas rasgadas o ropa vieja. Ahora, en medio de la emergencia que atraviesa Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, los derechos menstruales, reproductivos y sexuales de miles de mujeres también corren el riesgo de quedar relegados frente a otras urgencias más visibles. Ante ese panorama, la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Cruz Roja de Antioquia, puso en marcha la campaña de donaciones con enfoque de género “Medellín cuida a quienes cuidan”, que en su primera etapa llevará ayuda a mujeres damnificadas por la emergencia en Chocó. Entérese: Semana violenta contra las mujeres en Antioquia: cuatro fueron asesinadas, al parecer, por sus parejas ”Ante las emergencias provocadas por el terremoto, queremos seguir promoviendo acciones de solidaridad y llegar también a las mujeres con ayudas que respondan a sus necesidades”, afirmó la primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, al hacer la invitación a la ciudadanía y a las empresas para donar. La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, explicó que la campaña busca visibilizar que las emergencias atraviesan de manera distinta a las mujeres. “Nuestra salud sexual y reproductiva es diferente, porque las mujeres seguimos lactando, menstruando, gestando y, adicionalmente, seguimos cuidando a los niños y las niñas, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, en el marco de estas emergencias. Eso también necesita unos apoyos, unos acompañamientos, unas ayudas diferenciales”, señaló.

¿Qué contienen los kits y cómo donar ?

La ciudadanía y las empresas pueden sumarse de distintas maneras. Se puede armar y donar directamente un Kit Mujer, con toallas higiénicas, pañitos húmedos, ropa interior nueva en diferentes tallas, preservativos y un espejo; o un Kit Mujer Lactante, que incluye toallas higiénicas de flujo abundante, toallas húmedas, jabón y crema hidratante para bebé, vaselina, pañales según talla y edad, y crema antipañalitis. Según le explicó Molina a EL COLOMBIANO, la Secretaría también está gestionando donaciones adicionales de empresas —tampones, ropa interior, toallas higiénicas— y ha buscado precios más bajos para que los kits estén disponibles en supermercados. Por ejemplo, Supermú se vinculó a la campaña con 2.500 kits disponibles en sus puntos de venta, que las personas pueden comprar y donar directamente; luego serán entregados a la Cruz Roja para su distribución en Chocó. Las donaciones en especie también pueden entregarse en los puntos dispuestos por la Alcaldía, entre ellos parques biblioteca, o hacerse en dinero a través de los canales de la Cruz Roja de Antioquia en este enlace, lo que —según la Secretaría— permitirá además comprar parte de los insumos directamente en el territorio chocoano, para apoyar la reactivación de su economía local. La entrega de las ayudas estará a cargo de la Cruz Roja, que ya tiene presencia y articulación institucional en el territorio. “Es la Cruz Roja Antioquia la que está haciendo un acompañamiento contundente al Chocó, y que tiene caracterizadas a las mujeres allá, que sabe quiénes son las que tienen más necesidades y a dónde debemos llevar la ayuda”, explicó Molina. La Secretaría anunció que hará un primer pilotaje de la campaña durante tres semanas en Chocó, tras lo cual evaluará los resultados y definirá los siguientes pasos, incluida una posible extensión a otras zonas afectadas. Lea también: Donaciones de sangre en Antioquia se multiplicaron por 15

Una ayuda necesaria

Distintas especialistas han insistido en que la salud menstrual, sexual y reproductiva no puede tratarse como un asunto secundario durante una emergencia. Expertas advierten que las dificultades de acceso a agua potable y a productos de higiene adecuados están asociadas a un aumento en las infecciones vaginales durante los desastres naturales. A eso se suma que perder una vivienda a menudo significa perder también la privacidad para gestionar el propio cuerpo. El problema no se limita a la gestión menstrual. Según Luis Mora, representante del UNFPA en Colombia, las mujeres embarazadas están entre las primeras afectadas cuando los servicios de salud colapsan tras una emergencia: “A lo mejor la mujer no muere de manera inmediata cuando se derriba un edificio, pero muere al poco tiempo, justamente porque no está garantizado el acceso a esos servicios de cuidado obstétrico”, explicó a El Espectador. En contextos de crisis humanitaria, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad materna puede alcanzar las 504 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. A esto se suma el riesgo de violencia basada en género, que organismos internacionales advierten que tiende a aumentar en los albergues y refugios temporales, donde la falta de privacidad y el hacinamiento pueden facilitar situaciones de abuso. Para Molina, uno de los principales riesgos en este punto de la emergencia es que la atención mediática empiece a bajar mientras las necesidades de las personas afectadas siguen intactas. “Ya estamos en remoción de escombros, ya se empieza a hacer todo el proceso de reconstrucción, pero igual las necesidades y la dignidad de las mujeres deben estar en el centro de todo este proceso de la emergencia”, señaló la secretaria, quien invitó a ciudadanos y empresas a sostener este tipo de donaciones no solo como una respuesta puntual, sino como un compromiso continuo mientras avanza la reconstrucción en las zonas afectadas. Lea más: Más de 800 reportes tras el terremoto en Medellín: Dagrd advierte que muchos son daños antiguos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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