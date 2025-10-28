¡Prográmese! Ya hay fecha para el Sushi Master 2025

Después de los exitosos Burger Master y Pizza Master, el año termina para los amantes de estos eventos culinarios con el Sushi Master.

“Cada vez que llega un nuevo Master recuerdo con gratitud que nada de esto habría sido posible sin su apoyo. Gracias por acompañar a los emprendedores y empresarios del país en esta aventura; por contar sus historias, por darles voz, fuerza y valor, y por creer en lo que hemos hecho juntos”, contó Tulio Zuloaga, la mente creadora de estos eventos.

El Sushi Master será este año del 24 al 30 de noviembre y allí los restaurantes participantes entregarán su rollo elegido a 21.000 pesos.