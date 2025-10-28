Escenas de guerra en Brasil: La operación policial más mortífera en Río de Janeiro deja más de 64 muertos

Río de Janeiro vivió escenas de guerra en la operación policial más letal contra el crimen organizado en la historia de la ciudad, con al menos 64 muertos, informaron las autoridades. Esto ocurre un día después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tuviera un encuentro con Donald Trump en Malasia en medio de las tensiones entre Brasil y Estados Unidos. Lula ofreció su ayuda a Trump para una negociación con Venezuela, en medio de las tensiones por el envío de buques militares estadounidenses al Caribe y el bombardeo de barcos que Washington califica como “narcotraficantes”.

“Si necesita que Brasil ayude, estamos a disposición para negociar porque queremos mantener América del Sur como zona de paz (...). No queremos conflictos de otra región en nuestro continente”, expresó Lula a Trump. En Río de Janeiro, unos 2.500 policías fuertemente armados penetraron en dos zonas del norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales, constató un periodista de la AFP. Los uniformados participan de este “Operativo Contención” para combatir la expansión en el territorio del Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río de Janeiro, indicó el gobierno estatal. El gobernador conservador Cláudio Castro informó de 60 sospechosos muertos. Una fuente de su administración indicó previamente a la AFP que había además cuatro policías fallecidos. Un periodista de la AFP vio cómo agentes con armamento pesado en la favela Vila Cruzeiro custodiaban a unos veinte jóvenes apiñados y sentados en la acera, con la cabeza gacha, descalzos y sin camiseta.

Ráfagas de disparos seguían atemorizando a la población de la zona y los comercios estaban cerrados. “Está todo el mundo aterrorizado porque es mucho ruido de disparos”, dijo por teléfono una fuente que participa en proyectos sociales en el complejo de favelas Penha.

Además, se trata de la “primera vez” que se ven drones de los presuntos delincuentes lanzando bombas, agregó desde fuera de la comunidad esta fuente que no quiso revelar su nombre por temor a represalias. “Es así como la policía de Rio de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones. (...) Es narcoterrorismo”, dijo por su parte Castro en X, junto a un video de un dron lanzando un proyectil desde el cielo.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas pobres de Rio, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado. La operación causó disrupciones en la ciudad, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas. “Está todo parado y nos quedamos sin bus, sin nada, en este caos y sin saber qué hacer”, dijo Regina Pinheiro, una jubilada de 70 años que intentaba regresar a su casa. Más de 50 autobuses fueron utilizados para armar barricadas por parte de supuestos criminales, informó el sindicato del ramo en Rio. Hasta ahora, la operación más letal en Rio, donde viven unos seis millones de personas, había tenido lugar durante la pandemia de covid, en 2021, con saldo de 28 muertos en un solo día. Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de operativos porque tienen una baja eficacia contra las organizaciones criminales. Exigiremos “explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Rio en escenario de guerra y barbarie”, dijo a la AFP por escrito la diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de derechos humanos de la asamblea legislativa.

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y Penha a bordo de 32 vehículos blindados. Allí han decomisado “una gran cantidad de droga”, afirmó sin dar más detalles el gobernador Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

El caso Bolsonaro, la manzana de la discordia entre Brasil y EE. UU.

Además, este martes también se conoció que la corte suprema de Brasil analizará a partir de la próxima semana el recurso de Bolsonaro contra su condena a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado, tras lo cual el ultraderechista podría ser encarcelado. Trump había impuesto aranceles punitivos de 50% a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro. Tras la reunión de ambos en Malasia para conversar sobre los aranceles, se anticipó “buenos acuerdos para ambos países”. El proceso contra el mayor líder de la derecha brasileña avanza mientras Brasil y Estados Unidos recomponen su relación bilateral, tensionada precisamente por este juicio. El ex jefe de Estado fue hallado culpable en septiembre de haber tratado de impedir la asunción de Lula tras perder las elecciones en 2022. Los jueces decidirán sobre los argumentos de la defensa durante una “sesión virtual” entre el 7 y el 14 de noviembre, según una nota del Supremo Tribunal Federal enviada a la AFP.