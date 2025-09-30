Grandes cifras dejó el Pizza Master en todo el país, ¿cuántas pizzas comieron en Colombia en 7 días?

Increíblemente Tulio Zuloaga, la cabeza creadora de los grandes eventos gastronómicos en Colombia –Pizza, Burger y Sushi Master– le dijo a los pizzeros seleccionados para el Master de este año que la invitación era servir menos, pero mejores pizzas, “y este año fue la graduación de los pizzeros, me hicieron caso”, le contó a EL COLOMBIANO entre risas y resaltó que para este año “las pizzas fueron de una calidad sorprendente con masas leudadas, bien preparadas, muy bonito el proceso que se ha llevado adelante con los pizzeros”. Es que justo, el fin de semana pasado terminó el Pizza Master de este año que se realizó en 30 ciudades y municipios del país del 22 al 28 de septiembre.



Le puede interesar: ¡Muchas arepas para probar! Conozca el evento muestra que no solo comemos arepa blanca

¿Cuántas pizzas se vendieron este año en el Pizza Master?

“Déjenme decirles: yo también estoy en shock porque lo que pasó en este Pizza Master fue raro, ilógico e inexplicable. Durante 7 días (4 de ellos sumidos en lluvias), los comensales empezaron a llenar las calles en todos los rincones de Colombia”, escribió Tulio en las redes sociales. Y es que la meta de este Pizza Master era superar las 300.000 pizzas vendidas y se logró: ”Los pizzeros y pizzeras de Colombia se alzaron con 368.400 pizzas servidas en los 7 días del Pizza Master y más de 9.000 millones de pesos para el pueblo colombiano (teniendo en cuenta pizzas y un porcentaje de bebidas)”, dijo.

Tulio explicó que efectivamente la calidad fue de lo mejor de este año y que para él eso es más importante que cualquier otro número: “Las primeras voces se alzaron para decirle a todo el mundo que las pizzas de este año eran ‘la tapa de todo lo que se había visto hasta ahora’: pizzas con técnica, bien elaboradas y con los ingredientes más increíbles. Tantos comentarios en redes, aplausos y felicitaciones, generaron una ola que no se había visto hasta ahora en el Pizza Master... y empezaron las enormes y alegres filas, las mesas llenas y los hornos a toda mecha”.

¿Y cómo estuvieron las votaciones del Pizza Master?

Aunque sin una cifra final al respecto, Tulio nos confirmó que en esto sí que habrá buenos números, “las votaciones subieron de una manera increíble, no me han terminado de entregar todo, pero la última vez que vi las cifras estaban en un 28 % por encima de la última edición que es mucho para una aplicación”. De todas maneras, los resultados finales con las votaciones de quienes fueron partícipes del evento serán reveladas en próximos días. “El más agradecido por tanto apoyo de la prensa, de los foodies del país y de cada colombiano y colombiana que puso su granito de arena con alegría, haciendo las filas, compartiendo y votando hasta confirmar que juntos hemos podido aportar y cambiar la historia de cientos de emprendedores y empresarios”, concluyó.



Siga leyendo: ¿Provocación? En medio de disputa legal, Frisby España lanzó malteada de “Chocorramo”



Preguntas sobre la nota: