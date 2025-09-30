Grandes cifras dejó el Pizza Master en todo el país, ¿cuántas pizzas comieron en Colombia en 7 días?

Increíblemente Tulio Zuloaga, la cabeza creadora de los grandes eventos gastronómicos en Colombia –Pizza, Burger y Sushi Master– le dijo a los pizzeros seleccionados para el Master de este año que la invitación era servir menos, pero mejores pizzas, “y este año fue la graduación de los pizzeros, me hicieron caso”, le contó a EL COLOMBIANO entre risas y resaltó que para este año “las pizzas fueron de una calidad sorprendente con masas leudadas, bien preparadas, muy bonito el proceso que se ha llevado adelante con los pizzeros”.
Es que justo, el fin de semana pasado terminó el Pizza Master de este año que se realizó en 30 ciudades y municipios del país del 22 al 28 de septiembre.
