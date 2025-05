Meditar, jugar y otros consejos de expertos para desarrollar la creatividad

Serj Tankian, el vocalista de System of a down ha contado varias veces la historia de la canción Chop Suey! Que cuando la estaba escribiendo se fue quedando sin ideas, no sabía como terminarla, y Rick Rubin, el productor con el que estaban trabajando, le dijo que cogiera un libro cualquiera de los que había en el estudio, lo abriera al azar y le dijera la primera frase que encontrará.

Father, into your hands I commend my spitirt/Father, into your hands/Why have you forsaken me?/In your eyes forsaken me/In your thoughts forsaken me/In your heart forsaken me, fue la frase que leyó Tankian y terminaron usando en la canción, que es, además, la más popular de la banda.

“Es increíble, es como magia”, dijo Rick Rubin al respecto en una entrevista con Joe Regan hace un par de años.

Pero es un asunto de atención. Así lo describe el mismo Rubin en su libro, El Acto de Crear: una Manera de Ser. “El material que necesitamos para nuestro trabajo está en todas partes (...) Cuando busques la solución a un problema creativo, pon mucha atención a lo que sucede a tu alrededor (...) Un ejercicio útil podría ser abrir un libro al azar y leer la primera frase que encuentren tus ojos. Piensa cómo se aplican las palabras a tu situación”, escribió.

Rick Rubin es considerado el productor musical más importante de las últimas dos décadas. Puede que muchos no lo conozcan, pero seguro conocen alguno de los músicos con los que ha trabajado: Metallica, Lady Gaga, Shakira, AC/DC, Kanye West, Jay Z, The Strokes, Limp Bizkit y Johnny Cash, solo por mencionar algunos.

Semejante fama ha hecho de su libro una especie de biblia de la creatividad. Desde su publicación, en 2023, ha vendido más de 750.000 copias. Aunque el libro no habla de música, específicamente, es una guía mucho más general, quizás espiritual sobre la creatividad y la vida misma. “Un manual situado entre el misticismo y la autoayuda”, escribió Hans Laguna en ctxt.