Vicente García convirtió la identidad en canción

“Haber hecho este trabajo en ese disco me dejó clavado en el merengue y al mismo tiempo con muchos interrogantes”. El océano no solo se extendía hacia el horizonte, sino hacia las profundidades. De allí la necesidad de ir más hondo todavía.

Y es que hasta en las letras a Vicente se le notan las ganas de contar. De divulgar de dónde viene, con minucia, de reflejar en sus canciones la forma en la que se habla en su barrio. Por eso ha procurado que en sus álbumes queden plasmadas expresiones y dichos dominicanos, no como algo estético solamente.

Una de sus nuevas canciones se titula San Bá, que es otra forma de decir sand bag, un saco de arena que se usa en el boxeo. “En la libertad del español, llevado a nuestro contexto, se dice san bá. De hecho hay un dicho muy importante alrededor, se usa cuando alguien te hiere y dices: “Me dieron más que un san bá”. Es otra manera de decir que el desamor golpeó fuerte, pero llevado al contexto de la dominicanidad”.

Se siente satisfecho cuando un extranjero ya entiende esas cosas, “porque no solo entiende el mensaje de la canción, sino que comprende la forma de ser del dominicano, cómo somos, cómo nos conectamos”, cuenta.

Librar batallas

Toda esta expedición a lo profundo es, en parte, un grito de libertad. En este momento lo que no suene a urbano, aparentemente no pega o no vende. Lo que Vicente entrega es un trabajo con tintes antropológicos y musicológicos, es claro que no está hecho con el fin de ser comercializable.

“Desde A La Mar estoy acostumbrado a esa sensación de ir contra la corriente”, confiesa, no solo el nuevo álbum es evidencia de ello. Siente que al menos ha podido librar batallas justas por cada una de sus canciones, incluso frente a su disquera. “Quiero hacer lo que siento, lo que me propongo” y lo ha logrado.

Con Candela la lucha fue más compleja, también por el éxito que tuvo su galardonado segundo álbum, pero en vez de preocuparse, siguió descendiendo, bañado entre el agua de su República Dominicana. Conoció los peces, las algas, las profundidades y armó una producción cargada de tradición, que suena a baile, a calle, a playa y que sabe un tanto a sal. Que arde y brilla, cuando muchos discos, al menos en este momento, tienden a la homogeneidad y se pierden en el anonimato . n