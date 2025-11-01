¿Quién era Jaime Esteban Moreno Jaramillo? El estudiante de Los Andes que murió tras una fiesta de Halloween en Bogotá

Jaime Esteban Moreno Jaramillo tenía 20 años y cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. La noche del 30 de octubre asistió a una fiesta de Halloween en la zona de Chapinero, en Bogotá, de la que nunca regresó con vida. En la madrugada siguiente, fue hallado inconsciente, con múltiples golpes en la cabeza y el tórax, en la calle 64 con carrera 15. Murió horas después en el hospital Simón Bolívar. De acuerdo con la información entregada por la Policía y revelada por El Tiempo, la víctima fue atacada por un grupo de jóvenes cuando salía del evento. Su amigo Juan David Cárdenas Ortiz, quien estaba con él en ese momento, contó que ambos fueron agredidos sin motivo aparente y que los atacantes huyeron del lugar. “A su lado se encontró un ciudadano exaltado y atemorizado. En el piso yacía un joven inconsciente, con hematomas en el rostro y un lago hemático”, se leyó en el informe policial revelado por este diario. En contexto: Estudiante de Los Andes murió tras agresión en fiesta de Halloween en Bogotá: esto se sabe

¿Quién era Jaime Esteban Moreno Jaramillo?

Jaime Esteban era recordado por su inteligencia, su disciplina y su pasión por la tecnología. En su perfil de LinkedIn se describía como un joven creativo y curioso: “Me apasiona la tecnología y comencé a programar en lenguajes como HTML, CSS y JavaScript. Soy creativo y pienso con rapidez, siempre buscando maneras de mejorar mi desempeño en cada tarea”. Había sido campeón de ajedrez en su colegio y formaba parte de la selección universitaria de ese deporte en Los Andes. Actualmente, se encontraba en búsqueda de su práctica profesional y planeaba especializarse en Ciberseguridad. Además, tenía planeado cursar un semestre en el exterior en 2026.

Un familiar dijo a El Tiempo que “era un ser humano de formación Bartolina Jesuita, con muchos sueños y proyectos por cumplir”. También aseguró que “falta una persona por capturar”, en referencia a un cuarto presunto implicado que habría huido tras la agresión. Desde su colegio, el San Bartolomé La Merced, expresaron su dolor. “Creemos en la fuerza de la fraternidad y en el poder de acompañarnos en los momentos difíciles”, señaló la institución, al recordar que el joven era egresado de la promoción 2022.

Uno de sus profesores, el abogado Daniel Felipe Alarcón, escribió en sus redes: “Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo. Exigimos a las autoridades que se haga justicia”.

¿Y los capturados?

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de tres personas presuntamente involucradas en el homicidio. Se trata de dos mujeres y un hombre, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, quienes fueron detenidos la noche del 31 de octubre cuando aún portaban disfraces de Halloween. “Son dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, explicó el teniente coronel Arizal. Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía. En principio, se les había señalado por el delito de lesiones personales, pero tras confirmarse la muerte de Jaime Esteban, el caso pasó a ser investigado como homicidio.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, dijo a W Radio que el hecho ocurrió “afuera de un establecimiento en Barrios Unidos” y que las autoridades actuaron de inmediato para atender la riña y trasladar al joven a un hospital. Tras la gravedad de los hechos, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta las indagaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

