Los contratos detrás de los influencers del Pacto Histórico que triunfaron en la consulta

Parte de los 2,7 millones de votos que obtuvo la consulta del Pacto Histórico el pasado 26 de octubre confirmaron, en alguna medida, que es posible cambiar likes (“me gusta”) por votos. El fenómeno de los creadores de contenido en redes sociales del petrismo se hizo sentir en esa jornada electoral, que definió el candidato de la izquierda (Iván Cepeda) y el orden de las listas a Senado y Cámara de Representantes para marzo de 2026. Sin embargo, dos de los cuatro influencers que dieron el golpe en la mesa tuvieron la particularidad de contar con el respaldo del dinero público. Detrás de esto hay una estrategia de comunicaciones de ese sector que están consolidando como motor de apoyo.
Entre lágrimas, abrazos y gritos de júbilo, la comunicadora social y creadora de contenido en redes Laura Daniela Beltrán Palomares —conocida como “Lalis”— celebró la votación que obtuvo en la consulta del domingo pasado para la Cámara de Representantes por Bogotá. Los 26.718 apoyos que sacó, la pusieron en segundo lugar del Pacto en la capital, detrás de la actual congresistas Mafe Carrascal (quien sacó 65.547 votos).
Ese número le asegura un puesto en la parte alta de la lista de esa colectividad en las elecciones legislativas de marzo próximo. Y por ser Bogotá una de las plazas en donde el petrismo se hace fuerte (en 2022 ganaron siete de 18 curules), ese sitio le augura que podría ocupar una de las sillas del Congreso el otro año.
“Sin maquinarias, sin compra de votos, sin plata. Muchísimas gracias por creer en nosotros”, trinó “Lalis” en su cuenta de X (antiguo Twitter) tras conocer los resultados.
El abogado y youtuber Walter Alfonso Rodríguez Chaparro —quien se hace llamar “Wally” en sus redes— celebró de otra manera los 137.821 votos que lo ubicarán entre los primeros seis puestos de la lista al Senado del Pacto Histórico. “Ahí tienen al “Nichito”. Néstor Morales, llóralo”, fue el primer trino en X que publicó al conocer el número de su votación.
Ese fue el tono que marcó, al menos de redes, sus comentarios de celebración. Luego de publicar una imagen con un mensaje de agradecimiento que decía “los quiero mucho, mis mamertos hermosos”, “Wally” se dedicó a atacar a quienes —en burla, con seriedad o incredulidad— criticaron su casi seguro asiento en el Senado (pues en 2022 el Pacto sacó la votación más alta y metió 20 legisladores).
“Bobo hijueputa”, “Siga llorando”, “Hace rato, estúpido”, “¿Quieres cremita para ese ardor, tibiecito?”, “Este no es el tono, periodista de pacotilla. Va a ser peor y de frente”, “Llórelo. Cagón”, “Aunque le duela, Tergisedec”, “Mejor ser grosero a un traidor de los universitarios” y “La altura del debate llegará en unos meses, para que se sigan asustando y sigan llorando” fueron algunos de los mensajes intransigentes que Rodríguez publicó en su X respondiéndole a periodistas, congresistas, concejales y otros usuarios de esa red.
“Gracias a todas las personas que creyeron que sí se puede hacer política diferente, con la gente y para la gente”, expresó el candidato en un video de agradecimiento en el que dijo que la votación que sacó la asume “con humildad”, “con los pies en la tierra”.