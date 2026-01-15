Video | En el Movistar retumbó El Aventurero en el Cielo, la nueva canción en homenaje a Yeison Jiménez

Los máximos exponentes de la música popular en Colombia se congregaron para honrar la memoria de su colega Yeison Jiménez, el artista caldense, de 34 años, que perdió la vida el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.
Por eso, este 14 de enero, el Movistar Arena de Bogotá se transformó en el escenario de un homenaje póstumo que trascendió las despedidas tradicionales. Esto no solo sirvió como funeral público, sino como el marco para el estreno oficial de una pieza musical compuesta en su memoria.