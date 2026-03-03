Francia, Reino Unido y Alemania preparan acciones contra Irán y refuerzan Chipre

Francia, Reino Unido y Alemania han advertido al régimen iraní que están dispuestos a lanzar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas” para proteger sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo, en coordinación con Estados Unidos. La declaración conjunta del llamado E3 marca un punto de inflexión en la implicación de las principales potencias militares de Europa occidental en la actual escalada regional. Lea aquí: Macron dice que no dudará en usar armas nucleares para “proteger los intereses de Francia” y ordenó reforzar el arsenal En el comunicado, el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el canciller alemán, Friedrich Merz, condenaron los “ataques indiscriminados” de Irán y señalaron que estos han puesto en riesgo a personal militar y civiles europeos en la región. “Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados, potencialmente con acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones desde su origen”, afirmaron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que no dudará en recurrir al arsenal nuclear para “proteger los intereses de Francia” y ordenó reforzar las capacidades estratégicas del país en medio de la escalada regional. FOTO: AFP.

La tensión se ha traducido ya en movimientos militares concretos. Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada con drones. Grecia, por su parte, ya ha desplegado cuatro cazas F-16 y mantiene dos fragatas rumbo a la isla. El Reino Unido estudia también el envío de un buque de guerra, según medios británicos.

Chipre, por su ubicación estratégica en el Mediterráneo oriental, se ha convertido en un punto clave ante la escalada que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos. Londres ya había anunciado el incremento de misiones defensivas de la Royal Air Force en la región y autorizó el uso de bases británicas por parte de EE. UU. con el objetivo específico de neutralizar misiles iraníes en sus depósitos antes de su lanzamiento. Conozca: Tensión mundial: Reino Unido autoriza a EE. UU. el uso de sus bases para atacar misiles en Irán La ofensiva iraní se ha intensificado en paralelo. Dos drones alcanzaron la embajada de Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudí, provocando un incendio menor y daños leves. Además, la Media Luna Roja elevó a 787 el número de muertos en Irán desde el inicio de los bombardeos el sábado.