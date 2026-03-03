x

Francia, Reino Unido y Alemania preparan acciones contra Irán y refuerzan Chipre

Europa da un paso al frente en la crisis de Oriente Próximo. Francia, Reino Unido y Alemania advirtieron que contemplan “acciones defensivas proporcionadas” contra Irán, mientras envían fragatas, cazas y sistemas antimisiles a Chipre tras ataques con drones y el aumento de la ofensiva en la región.

  • El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el refuerzo de la presencia militar del Reino Unido en la región y defendió la autorización para que EE. UU. use bases británicas con fines “defensivos y proporcionados” frente a Irán. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

Francia, Reino Unido y Alemania han advertido al régimen iraní que están dispuestos a lanzar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas” para proteger sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo, en coordinación con Estados Unidos. La declaración conjunta del llamado E3 marca un punto de inflexión en la implicación de las principales potencias militares de Europa occidental en la actual escalada regional.

Lea aquí: Macron dice que no dudará en usar armas nucleares para “proteger los intereses de Francia” y ordenó reforzar el arsenal

En el comunicado, el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el canciller alemán, Friedrich Merz, condenaron los “ataques indiscriminados” de Irán y señalaron que estos han puesto en riesgo a personal militar y civiles europeos en la región. “Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados, potencialmente con acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones desde su origen”, afirmaron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que no dudará en recurrir al arsenal nuclear para “proteger los intereses de Francia” y ordenó reforzar las capacidades estratégicas del país en medio de la escalada regional. FOTO: AFP.
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que no dudará en recurrir al arsenal nuclear para “proteger los intereses de Francia” y ordenó reforzar las capacidades estratégicas del país en medio de la escalada regional. FOTO: AFP.

La tensión se ha traducido ya en movimientos militares concretos. Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada con drones. Grecia, por su parte, ya ha desplegado cuatro cazas F-16 y mantiene dos fragatas rumbo a la isla. El Reino Unido estudia también el envío de un buque de guerra, según medios británicos.

Chipre, por su ubicación estratégica en el Mediterráneo oriental, se ha convertido en un punto clave ante la escalada que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos. Londres ya había anunciado el incremento de misiones defensivas de la Royal Air Force en la región y autorizó el uso de bases británicas por parte de EE. UU. con el objetivo específico de neutralizar misiles iraníes en sus depósitos antes de su lanzamiento.

Conozca: Tensión mundial: Reino Unido autoriza a EE. UU. el uso de sus bases para atacar misiles en Irán

La ofensiva iraní se ha intensificado en paralelo. Dos drones alcanzaron la embajada de Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudí, provocando un incendio menor y daños leves. Además, la Media Luna Roja elevó a 787 el número de muertos en Irán desde el inicio de los bombardeos el sábado.

Israel, por su parte, ha lanzado nuevos ataques contra Teherán y Beirut. El Ejército israelí anunció el avance de tropas en el sur del Líbano para tomar nuevas posiciones estratégicas, con el objetivo declarado de prevenir ataques contra comunidades fronterizas israelíes tras acciones atribuidas a Hezbolá.

En este contexto, la declaración del E3 adquiere mayor relevancia. Francia y Reino Unido —ambas potencias nucleares con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU— cuentan con bases en la región. Alemania, en pleno proceso de rearme y aliado cercano de Israel en Europa, ha defendido una postura más firme frente a Teherán y ha cuestionado la eficacia de años de sanciones y condenas diplomáticas.

Los tres Gobiernos europeos reiteraron su disposición a trabajar con Estados Unidos y aliados regionales en el futuro de la región y en una eventual transición en Irán, en medio de un escenario que ya desborda el enfrentamiento directo entre Teherán e Israel y que amenaza con una ampliación del conflicto en varios frentes.

