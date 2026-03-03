Francia, Reino Unido y Alemania preparan acciones contra Irán y refuerzan Chipre

Francia, Reino Unido y Alemania han advertido al régimen iraní que están dispuestos a lanzar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas” para proteger sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo, en coordinación con Estados Unidos. La declaración conjunta del llamado E3 marca un punto de inflexión en la implicación de las principales potencias militares de Europa occidental en la actual escalada regional.
En el comunicado, el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el canciller alemán, Friedrich Merz, condenaron los “ataques indiscriminados” de Irán y señalaron que estos han puesto en riesgo a personal militar y civiles europeos en la región. “Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados, potencialmente con acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones desde su origen”, afirmaron.