Aumentan desplazados en Segovia, Antioquia, tras masacre con dron en zona rural

Pese al crecimiento de los desplazados, las tropas del Ejército apenas llegarían casi una semana después a la zona donde están los campesinos.

    Imagen de referencia del municiio de Segovia donde ocurrieron los hechos. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Continúa el drama humanitario en el municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño, a raíz del aumento de desplazados que han tenido que dejar sus parcelas para buscar la seguridad en otras zonas.

Según han detallado las autoridades y los medios locales, ya son cerca de 125 familias –es decir más de 270 personas– que han tenido que salir de las de las veredas La Jagua y San José del Pescado dejando todo atrás para concentrarse en el sector de Los Arenales buscando refugio de las balas.

Cabe mencionar que si bien desde hace un tiempo atrás en la zona se viene reportando combates entre el Clan del Golfo y las Disidencias de las Farc, el hecho que desató esta nueva ola de desplazamientos se dio el pasado jueves 26 de febrero cuando un ataque con dron cargado con explosivos impactó la casa de una familia campesina, causando la muerte de una madre y sus dos hijos, además dejando gravemente herido a un hombre de 50 años que permanece hospitalizado.

Lea también: Dos militares heridos tras ataques con drones en el Bajo Cauca antioqueño

Las autoridades reiteraron que las víctimas no tenían ningún vínculo con estructuras armadas y subrayaron que este caso evidencia la vulnerabilidad de la población civil frente al uso de artefactos explosivos improvisados.

Sin embargo, a la tragedia se suma la polémica de fondo por la cantidad de tiempo que ha tardado la respuesta institucional.

Según detalló la Gobernación de Antioquia, pese a que el ataque ocurrió el pasado 26 de febrero, el Ejército aún no ha hecho presencia en la vereda Jaguas. Según el secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, las tropas solo tienen previsto arribar el miércoles 4 de marzo a Arenales, donde se encuentran concentradas las familias desplazadas.

Lea también: “A Petro no se le da nada si nos matan al gobernador y a mí”: condenan planes de atentados contra Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez

"Hoy averiguaba con la Brigada 19 si el Ejército ya hizo presencia en la vereda Jaguas y me dicen que no, que al momento no ha llegado, pero que por una petición del alcalde, aproximadamente el miércoles, están arribando a la vereda Arenales que es donde está la concentración de las personas que se desplazaron a raíz del asesinato la semana pasada de la familia”, indicó.

