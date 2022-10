Tras el emocionante momento, el Dr. Emmett Brown y Marty McFly conversaron sobre su amistad y su carrera, que estuvo marcada por Volver al Futuro, la película más taquillera de 1985.

En la charla también hubo espacio para hablar de la enfermedad de Parkinson que Fox padece desde la década del 90.

“El Parkinson es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo Fox.