“La carrera originalmente consta de una ruta de 545 kilómetros, pero como no tiene reglas, entonces cada equipo puede armar su ruta. Nosotros nos vamos por unas calles llenas de arenilla, piedra, eso es lo que queremos hacer”, aseguró Restrepo, quien es consciente de que en el terreno pueden cambiar algunos planes al enfrentarse a tierras que solo conocen en el papel.

Los seis antioqueños que decidieron participar en la carrera The Speed Project, este fin de semana, una competencia de 500 kilómetros en la que tienen que cruzar el Valle de la Muerte , ubicado entre Santa Clara y Los Ángeles, California, en Estados Unidos, lo hicieron siguiendo la estrategia y ruta que planeó Adriana Restrepo, el cerebro del equipo BlackRiver.

Ellas, sin sentir miedo, pero con la incertidumbre de no saber a qué se iban a enfrentar, decidieron vivir la locura de atravesar el Valle de la Muerte, aún sabiendo que podía ser un viaje sin retorno.

Para ese momento vivía en Londres. Allá participó en su primera carrera de largo aliento. Vivió en territorio británico hasta 2020, cuando decidió volver a su tierra natal y se radicó en Rionegro. En el oriente antioqueño se encontró con Manuel Agudelo , su primer entrenador y la persona que la convenció de participar en The Speed Project. “Este proceso ha sido algo maravilloso”.

Restrepo empezó a correr en 2010, cuando vivía en Honduras. “Lo hice para dejar de rumbear tanto, pero con el paso del tiempo me fue gustando más y en 2015 empecé a pensar en correr mi primera maratón”.

Pablo Machado es una persona enérgica. Todo el tiempo habla con la propiedad que tiene los comerciantes; es uno de los mejores corredores que tiene el equipo BlackRiver. Es dueño de un restaurante de comida árabe en El Retiro y suele prestar asesorías en el manejo de redes sociales a los negocios que se lo solicitan.

Vive con su esposa y su perrita que se llama Trufa. “Ellas quedaron pegadas del techo por los peligros a los que nos podíamos enfrentar durante la carrera”, aseguró. Corre desde hace más de 10 años. Le gusta participar en pruebas de larga distancia, como las maratones, y tiene “el tanque suficiente” para destacarse en esos recorridos.

Esa capacidad fue la que llevó a que lo llamaran para formar parte del equipo BlackRiver. “La primera vez que me invitaron a conformar este equipo no lo dudé y dije que sí”. Dentro de la estrategia que diseñó Adriana Restrepo, a él le correspondió correr en la noche, ya que en el entrenamiento que hicieron en territorio antioqueño se dieron cuenta que era la hora que más lo favorecía. Expresó que son conscientes de la locura en la que se metieron: “Pero no sabemos los peligros a los que nos vamos a enfrentar en el recorrido”.