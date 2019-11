El joven Cabal pisa fuerte en Nacional

Es un jugador de 18 años que llegó proveniente del club Fútbol Paz de Cali y en solo un año pudo debutar como profesional. Un lateral y defensa central con perfil izquierdo de buena técnica y control de juego que interpreta bien la intencionalidad del rival. Es rápido tanto en salida como regreso. Se trata de Juan David Cabal, un muchacho alegre y espontáneo.

De niño no pensaba ser futbolista, pero hoy compite por la posición con jugadores como Christian Mafla y Cristian Blanco.

Está motivado por el momento que atraviesa y, aunque quedó marcado por las dos expulsiones que acumula hasta acá, el apoyo del cuerpo técnico y el plantel lo han hecho salir adelante.

Para el técnico Juan Carlos Osorio, tiene todo para triunfar: talla, velocidad, buen juego aéreo, habilidad y despliegue físico, y le insiste en esas virtudes para que las aproveche. Cabal aún mantiene cierta inocencia de niño, pero está mentalizado en lograr un título con Nacional y más en el primer año de su debut.

¿Cómo se siente con los minutos de juego en el actual torneo?

“Gracias a Dios he tenido un buen semestre, hay que pensar en los cuadrangulares y seguir trabajando duro para ser campeones. Hasta acá, creo que he cumplido con lo que me ha pedido el profe”.

¿Cúales han sido los momentos más duros?

“Las expulsiones, pero estas me hiciero aprender y de eso se trata, de cometer errores y aprender de ellos para corregirlos a futuro. Los dos momentos de las tarjetas roja fueron muy difíciles, porque no me esperaba eso iniciando mi carrera. Sobre todo la primera fue muy dura, mientras que la segunda la tomé con mayor tranquilidad”.

¿Qué le dijo Osorio después de esas expulsiones?

“En la primera roja (24 de julio ante Santa Fe) no me dijo nada, que estuviera tranquilo, que siguiera trabajando igual que esa jugada no había sido para expulsión, pero ya la segunda vez (18 de agosto frente a Unión Magdalena) me indicó que tenía que mejorar en la marca y la llegada al jugador rival”.

¿Y sí ha corregido eso?

“Sí claro, y se puede ver en el último partido contra Santa Fe”.

¿Cómo se siente en el plantel siendo un jugador tan joven?

“Uno no debe pensar en eso como sub-20, más bien hacerlo como un profesional y pensar igual que el resto del grupo”.

¿Qué le produce un estadio lleno?

“Es una gran emoción cuando uno sale a la cancha y escucha a la gente alentar, y cuando recupera un balón y lo aplauden. Es una sensación indescriptible”.

¿Cómo tomó estar en la Selección sub-20?

“Bien, algo muy especial y es que tener a hombres acá como Alexis Henríquez y Daniel Bocanegra que te ayudan a crecer y te dicen cosas positivas me ha servido mucho para aprender y progresar”.

¿Qué tienen por corregir para los cuadrangulares?

“Debemos trabajar más el tema ofensivo, porque en los últimos partidos no hemos generado muchas opciones de gol, necesitamos enfocarnos más en ese aspecto”.

¿Qué rivales le gustaría tener en el grupo?

“Con cualquiera, porque tenemos un equipo muy bueno para salir campeones”.

Y depronto enfrentar a los otros grandes como América, Santa Fe, Tolima en una posible la final...

“Me gustaría volver a enfrentar al América, ir al Pascual y ganarle allá, mucho mejor si toca en la final”.

¿Qué recuerda de su infancia antes de llegar a Atlético Nacional?

“Nunca pensaba arribar hasta este lugar. Incluso, ni siquiera jugar fútbol. Me la pasaba era acostado, ni salía de la casa, solo Dios sabe qué iba a ser de mí. Poco a poco me gustó el fútbol y empecé a trabajar y así me fueron llegando las cosas, gracias a Dios”.

¿Quién lo motivó a jugar fútbol?

“Mi familia, porque todos han sido futbolistas, pero hasta acá soy el único que ha llegado a jugar profesionalmente y eso es una alegría más”.

¿Dónde pasó la niñez?

“En Cali, en el distrito de Aguablanca, en un barrio que se llama Mujica. Fue una grata infancia, me la pasaba corriendo y tirando piedra, haciendo bromas en el barrio. Afortunadamente casi no me castigaron, me corregían de manera tranquila”.

¿Me imagino que es salsero como buen caleño?

“Obvio y la bailo con los pasos básicos. En Nacional el más bailarín es Jean Lucas Rivera, no hemos hecho concurso, pero me apunto si lo hacen”.

¿Cuándo llegó a la ciudad de Medellín?

“A probarme, el 15 de enero de 2018. Me trajo el profesor Camilo Pérez, después trabajé con el técnico Hernán Darío Herrera y con Diego Herazo también”.

¿En ese momento se llenó de sueños?

“Sí, porque cuando nos llevaban al estadio y gritaba sin saberme las canciones de Nacional, me erizaba. Cuando llegué al túnel para jugar por primera vez no me lo creía, saber que en un año pude debutar. El cuerpo me picaba y pensaba: ‘será que voy a jugar bien’. Llamé a mi papá, mi mamá y a toda la familia para que estuvieran pendientes del partido”.

¿En esa primera concentración con quién se entendió mejor?

“Ni me acuerdo de la emoción que tenía por jugar. Llegué a la habitación y me acosté a escuchar música y con eso me relajé para dormir y no estar tan nervioso”.

¿Cuál es el mensaje para los hinchas?

“Que vamos por una nueva estrella y que sería grandioso, en mi primer semestre profesional, quedar campeón con esta hermosa institución”.