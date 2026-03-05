x

El ATP Masters 1000 en Indian Wells congrega 400.000 personas; así fue el comienzo del torneo

Se llevó a cabo la primera jornada en el Indian Wells Tennis Garden con vibrantes compromisos en la rama masculina con presencia sudamericana.

  • Denis Shapovalov, tenista canadiense que participa en el Indian Wells. FOTO @TennisNewsTPN
hace 3 horas
bookmark

El torneo que reúne más fanáticos en el mundo del tenis, sin contar los cuatro Grand Slam, es sin duda el BNP Paribas de Indian Wells. Se espera que este año asistan aproximadamente 400.000 amantes de la pelota verde fluorescente al complejo deportivo. En un primer día que duró hasta pasada la media noche californiana, varios cruces dieron fe del altísimo nivel deportivo del evento.

En masculino se destacan las victorias sudamericanos como el argentino Camilo Ugo Carabelli (7-6 y 6-3 vs Martin Damm Jr), y el brasileño Joao Fonseca (7-6 y 6-4 vs Raphael Collignon). El también argentino Mariano Navone cayó contra el local, Marcos Girón. El plato fuerte del día inaugural en los hombres fue el partido entre Stefanos Tsitsipas vs Denis Shapovalov, compromiso que duró poco menos de dos horas, dando como ganador al canadiense Shapovalov con un marcador de 6-2, 3-6 y 6-4.

El alemán Daniel Altmaier debió retirarse de su compromiso contra el serbio Kecmanovic por dolencias en su pierna derecha, obteniendo así el balcánico su paso a la siguiente ronda. Por otra parte, el italiano, Matteo Berretini venció al francés Adrían Mannarino por 4-6,6-5 y 6-5. “El Profesor” (como es conocido Mannarino) volvió a caer en 2026, el galo no encuentra el camino en los torneos ATP.

Otros jugadores que triunfaron en el inicio del Masters 1000 fueron Gabriel Diallo, Reilly Opelka, Zizou Bergs, Dalivor Svrcina, Marton Fucsovics, Dino Prizmic, Jenson Brooksby, Gael Monfils, Zachary Svajda.

Este 5 de marzo se llevará a cabo la segunda jornada. Destacan la presencia de jugadores como el búlgaro Grigor Dimitrov, el portugués Nuno Borges y el polaco Hubert Hurkacz. La presencia sudamericana la aportan el chileno Alejandro Tabilo, los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Santiago Comesaña, este último protagonizará el duelo más llamativo de la jornada contra el local Sebastian Korda desde las 7:10 p.m. hora colombiana.

Todo el Master1000 se podrá ver a través de la plataforma Disney+.

