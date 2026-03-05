Autoridades siguen tras alias Cumballo, por quien ofrecen hasta $50 millones de recompensa en Antioquia

Hace más de un mes, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permitiera la captura de Jaime Viley Sánchez Restrepo, conocido con el alias de “Cambullo”, quien es buscado en el departamento por los delitos de desaparición forzada y secuestro con fines extorsivos. A pesar de los esfuerzos que se han hecho para dar con su ubicación, este sujeto continúa prófugo.

De acuerdo con información recopilada por el Q’HUBO, el delincuente ya había sido capturado por la Policía el 3 de agosto de 2025 en el corregimiento Alfonso López de Ciudad Bolívar, municipio al Suroeste de Antioquia. La detención habría obedecido a una orden judicial que tenía en su contra por hechos relacionados con esos delitos. Sin embargo, en la segunda instancia del proceso judicial fue dejado en libertad.